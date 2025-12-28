Ông Nguyễn Văn Hiều được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn cầu mây Việt Nam

Đại hội Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2025-2030) đã tổ chức qua đó bầu ra Ban chấp hành mới cùng các chức danh chủ chốt.

Cầu mây Việt Nam tự tin để hoàn thành mục tiêu giành thành tích cao trong nhiệm kỳ 4 (2025-2030). Ảnh: THANH SƠN

Sáng 28-12 tại Hà Nội, Liên đoàn cầu mây Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 4 (2025-2030).

Đánh giá về nhiệm kỳ đã qua, Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 của Liên đoàn cầu mây Việt Nam đã đạt được một số kết quả được chú ý trên đấu trường quốc tế như HCV tại giải vô địch thế giới 2022, 2023, 2025 và 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại ASIAD 19. Trong kết quả mới nhất tại SEA Games 33-2025, cầu mây Việt Nam giành được 6 huy chương (1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ).

Tuy nhiên, ngoài kết quả chuyên môn, Liên đoàn cầu mây Việt Nam trong nhiệm kỳ 3 cũng gặp những khó khăn nhất định. Trong đó nhà quản lý tin rằng những khó khăn cần được khắc phục thuộc về công tác tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính và truyền thông phát triển hình ảnh cầu mây trong cộng đồng xã hội.

Tại nhiệm kỳ 4 (2025-2030), một trong những nhiệm vụ được Liên đoàn cầu mây đề ra là phấn đấu đẩy mạnh phong trào tập luyện theo chủ trương xã hội hóa TDTT và đạt các thành tích có giá trị trên đấu trường quốc tế. Cầu mây Việt Nam tập trung chuyên môn giành thành tích HCV tại ASIAD 20 năm 2026 ở Nhật Bản.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hiều (chuyên gia pháp lý Công ty Cổ phần Licogi 13, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ 3) được tín nhiệm bầu giữ Chủ tịch Liên đoàn cầu mây nhiệm kỳ 4 (2025-2030). Các Phó Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Văn Thăng, Vũ Hoài Nam và Lê Thanh Sơn. Trong đó, ông Lê Thanh Sơn được chỉ định kiêm nhiệm vai trò Tổng thư ký. Ông Lê Thanh Sơn đang là cán bộ phụ trách môn cầu mây (Cục TDTT Việt Nam).

Ban chấp hành Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ 4 gồm có 23 ủy viên. HLV Trần Thị Vui của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được bầu vào danh sách ủy viên Ban chấp hành.

MINH CHIẾN