Ban chấp hành Liên đoàn Cầu mây Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch mới vào ngày 28-12

Cầu mây Việt Nam vừa có tấm HCV nội dung 4 người nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VSTAF

Ban chấp hành Liên đoàn cầu mây Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ khóa 4 (2025-2030) vào ngày 28-12 tới đây ở Hà Nội.

Tới lúc này, các công tác về nội dung tổ chức Đại hội cũng như nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đã được kiện toàn trước khi thực hiện bầu cử chính thức. Về sơ bộ, dự kiến nhiệm kỳ khóa 4 sẽ bầu ra Ban chấp hành mới với 23 ủy viên.

Trong nhiệm kỳ 3 (2020-2025), Ông Lê Hồng Tịnh - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã được bầu giữ vai trò Chủ tịch. Gần như chắc chắn, Chủ tịch Lê Hồng Tịnh sẽ không tái cử ở nhiệm kỳ khóa 4. Hiện tại, Phó chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 3 là ông Nguyễn Văn Hiều được đề cử bầu chọn chức danh Chủ tịch của nhiệm kỳ khóa 4. Sau khi Đại hội đại biểu nhiệm kỳ khóa 4 hoàn thành, các chứng danh chính thức sẽ được công bố.

Tại nhiệm kỳ 3, một trong những kết quả về thành tích cao của cầu mây Việt Nam được ghi dấu là tấm HCV tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ngoài ra, đội tuyển cầu mây Việt Nam cũng giành được các kết quả vô địch trong nhiều kỳ thi đấu vô địch thế giới. Trong nhiệm kỳ này, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã giành được HCV tại SEA Games 32-2023 và SEA Games 33-2025. Ở nhiệm kỳ 3, Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam là ông Lê Thanh Sơn (phụ trách bộ môn cầu mây, Cục TDTT Việt Nam).

MINH CHIẾN