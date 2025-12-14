Cầu mây Việt Nam nhận HCB khi thua Thái Lan ở chung kết đầu tiên

Các cầu thủ cầu mây Việt Nam đã bắt đầu trận chung kết đầu tiên tại SEA Games 33-2025 gặp chủ nhà Thái Lan trong nội dung đồng đội (regu) nữ.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã giành HCB đầu tiên tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VSTAF

Sáng ngày 14-12, đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu chung kết đồng đội (regu) với chủ nhà Thái Lan. Tại regu thứ nhất, đội Thái Lan đưa ra đội hình mạnh nhất và thật sự áp đảo được cầu thủ Việt Nam để vượt lên thắng 2-0 (15/12, 15/12).

Trong regu này, cơ hội chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam không phải không có. Đáng tiếc, các tuyển thủ lại không hiện thực được kết quả ở thời điểm quyết định.

Bước vào regu thứ 2, chúng ta tiếp tục tập trung để giữ sự ổn định trước đối thủ. Trong regu này, đội hình ra sân của cầu mây nữ Việt Nam gồm Tú Trinh, Ngọc Tuyết và Thu Trang. Đáng tiếc, các cầu thủ của chúng ta vẫn bị thua 0-2 (13/15, 8/15).

Việc để thua trong 2 regu khiến đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam không có cơ hội chiến thắng tại trận chung kết nội dung. Chúng ta chấp nhận có vị trí hạng nhì cùng tấm HCB. Đây là huy chương đầu tiên của cầu mây Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Đội tuyển cầu mây Việt Nam vẫn tập trung vào các nội dung 4 người nam, 4 người nữ và 4 người hỗn hợp nam nữ.

Tại SEA Games 32-2023, chúng ta từng giành 1 HCV ở nội dung đôi nữ. Tuy nhiên tại SEA Games 33-2025, nội dung đôi không được tổ chức.

MINH CHIẾN