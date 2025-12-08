Cầu mây Việt Nam đi săn HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tự tin sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: HOÀNG THÁI

Các cầu thủ của đội tuyển cầu mây Việt Nam đã di chuyển tới Thái Lan để tham dự SEA Games 33-2025. Môn cầu mây bắt đầu thi đấu vào ngày 9-12. Tuy nhiên, đội tuyển cầu mây Việt Nam không tranh tài những nội dung đầu tiên tại Đại hội trong môn đấu là hoop và chinlone. Dự kiến vào ngày 10-12, đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ có những nội dung đầu tiên tranh huy chương tại SEA Games 33-2025.

Vì thế, Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam cho biết khi có mặt tại Thái Lan, cầu thủ sẽ làm quen với sân đấu trước khi ra tranh tài chính thức.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã đăng ký đội hình chính thức dự SEA Games 33-2025 gồm: Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh, Hoàng Thị Thu Thảo, Vũ Thị Vân Anh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Lê Ngọc Tuyết, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Huỳnh Ngọc Sang, Ngô Thanh Long.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển cầu mây Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Tấm HCV của chúng ta lúc đó tại nội dung đôi nữ.

Tuy nhiên, SEA Games 33-2025 không tổ chức nội dung đôi trong môn cầu mây. Vì vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất trong nội dung 4 người nam và 4 người nữ. Trong kỳ ASIAD 19, cầu mây Việt Nam từng giành HCV ở nội dung 4 người nữ. Đội hình các cầu thủ từng vô địch ASIAD 19 còn tiếp tục thi đấu tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN