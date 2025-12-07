SEA Games 33

Lịch thi đấu SEA Games 33: Đội tuyển bóng chày Việt Nam chờ thêm tin chiến thắng

Ngày thi đấu 8-12, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở môn bóng chày và tất cả hướng tới việc giành thêm chiến thắng.

Bóng chày Việt Nam đang tranh tài tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vào sáng ngày 8-12, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận tiếp theo ở vòng bảng gặp đội Singapore. Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ sẽ thi đấu với sự tập trung nhất để hướng tới giành thêm chiến thắng tại SEA Games 33. Trong ngày 7-12, đội bóng chày nam Việt Nam để thua 0-16 trước đội Lào.

Tính đến thời điểm này, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam đã có 1 chiến thắng 5-2 trước đội Malaysia trong ngày thi đấu trước.

Sau trận đấu với đội tuyển Singapore, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam còn các trận đấu với đội Philippines, Indonesia. Sau vòng bảng, các đội sẽ có thứ hạng chung cuộc để xác định 2 cặp đấu để tranh HCĐ và HCV ở SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN

