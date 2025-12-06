Lịch thi đấu SEA Games 33: Chờ Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang xuất trận suôn sẻ

Đội tuyển cầu lông của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức ra sân thi đấu vào ngày 7-12 và các tay vợt Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang dự kiến có mặt.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên nội dung đồng đội nữ vào ngày 7-12. Ảnh: TRUNG KIÊN

Môn cầu lông sẽ khởi tranh vào ngày 7-12 với các trận đấu của nội dung đồng đội. Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu đồng đội nữ với đội Malaysia vào buổi sáng trong ngày. Dự kiến, thời điểm thi đấu lúc 10 giờ, theo giờ địa phương.

Tại trận đấu nội dung đồng đội, các tay vợt của Việt Nam đều được đăng ký theo quy định gồm Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh.

Trong số này, 2 tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang được kỳ vọng có thể đạt kết quả tốt trước các đối thủ Malaysia. Nội dung đồng đội nữ môn cầu lông có các đội Thái Lan (chủ nhà), Malaysia, Singapore, Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Philippines tham dự.

Các VĐV sẽ thi đấu 3 trận đơn và 2 trận đôi để tính kết quả đồng đội trong môn cầu lông tại SEA Games 33-2025.

Môn bóng chày sẽ tiếp tục thi đấu ngày 7-12. Đội tuyển bóng chày Việt Nam sẽ gặp đội Lào tại trận tiếp theo. Ở ngày thi đấu 6-12, chúng ta đã giành chiến thắng 5-2 trước đội Malaysia. Đây là chiến thắng thứ 2 của bóng chày Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Năm 2011, chúng ta từng tham dự môn này và có chiến thắng trước đội Malaysia tại vòng bảng. Bây giờ, đội bóng chày Việt Nam tiếp tục thắng Malaysia ở vòng bảng của SEA Games 33-2025. Dự kiến, trận đấu diễn ra lúc 10 giờ sáng, theo giờ địa phương.

MINH CHIẾN