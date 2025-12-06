Golfer Việt Nam đi săn vàng SEA Games 33 tại Thái Lan

Đội tuyển golf Việt Nam sang Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Các golfer của Việt Nam được có mặt sớm tại Thái Lan trong ngày 6-12 nhằm làm quen sân đấu trước khi vào tranh tài chính thức. Thành viên đội tuyển golf Việt Nam đã lên đường tới Thái Lan vào lúc này.

Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đã đăng ký 7 golf thủ chính thức thi đấu gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy (nam) và Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Viết Gia Hân (nữ).

Môn golf được thông báo sẽ thi đấu trên sân Siam Country Club – Rolling Hill tại Chonburi (Thái Lan) từ ngày 11 tới 14-12. Đội tuyển golf Việt Nam có mặt ở đây sớm trước 5 ngày trước khi khởi tranh để đủ thời gian làm quen với địa hình thi đấu.

Tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh là 1 trong những niềm hy vọng huy chương của golf Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Lãnh đội golf Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – ông Nguyễn Thái Dương khẳng định: “Đội tuyển golf Việt Nam là 1 trong những đội tuyển có tuổi đời trẻ nhất của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33-2025. Nhiều tuyển thủ lần đầu được góp mặt Đại hội như Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Viết Gia Hân… Kỳ SEA Games 32-2023 đã làm nên lịch sử với tấm HCV của Lê Khánh Hưng và HCB đồng đội nam, HCĐ cá nhân của Nguyễn Anh Minh. Một kỳ SEA Games chưa thể nói hết được sự phát triển golf của 1 quốc gia.

Golf Việt Nam đang có những gương mặt triển vọng chuyên môn. Nhưng, chúng ta phải thấy là đội golf chủ nhà Thái Lan có lực lượng tốt, nhiều gương mặt xuất sắc. Việc đội Thái Lan được thi đấu trên sân nhà nên nhiều golf thủ hàng đầu sẽ tham gia. Đội tuyển Singapore, Philippines, Indonesia cũng có tuyển thủ giỏi.

Chúng ta có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển khác. Tuy nhiên, với đặc thù của môn golf, kết quả còn phụ thuộc vào phong độ, sự chuẩn bị và golfer được làm quen sân và điều kiện thi đấu. Chúng tôi kỳ vọng đội tuyển golf Việt Nam sẽ đứng ở 1 trong 3 vị trí cao nhất tại SEA Games 33-2025 nội dung nam”.

Chỉ tiêu của đội tuyển golf Việt Nam là phấn đấu giành HCV tại SEA Games 33-2025 để bảo vệ thành tích từng có ở SEA Games 32-2023.

MINH CHIẾN