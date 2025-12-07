HLV U22 Singapore xin lỗi CĐV sau trận thua thảm Timor-Leste

HLV trưởng của U22 Singapore - ông Firdaus Kassim - phải lên tiếng xin lỗi các CĐV bóng đá của Singapore sau trận thua 1-3 trước Timor-Leste tại đấu trường SEA Games 33, khiến cho đội bóng của ông đang đứng trước nguy cơ bị loại.

U22 Singapore (áo đỏ) thua thảm Timor-Leste

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu tại SVĐ Rajamangala của Bangkok, nhà cầm quân cũng nắm quyền ở CLB Young Lions vẫn cố lạc quan cho biết là, trận thua này là “một phần của chuyến hành trình - để xây dựng cho các chiến dịch tương lai!”.

“Trước hết, chúng tôi xin lỗi người hâm mộ và CĐV về kết quả này. Tất nhiên, đó không phải là điều người hâm mộ mong đợi. Chúng tôi thực sự mong họ hiểu rằng đây là một quá trình, một phần của chuyến hành trình xây dựng cho các chiến dịch tương lai”.

Ông nói thêm rằng khi các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn nữa, thì những kết quả sẽ là “tốt hơn rất nhiều” khi nhắm đến các kỳ giải Đại hội thể thao tiếp theo sau này.

“Chẳng có ai thích thua cuộc cả, cả bản thân tôi cũng vậy, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một trong những trở ngại chúng tôi phải vượt qua để đạt được thành công trong tương lai gần”, vị HLV 38 tuổi có nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ cho biết.

Tuy đội bóng của HLV Firdaus vượt lên dẫn trước - nhờ công của Amir Syafiz, nhưng cuối cùng họ bị đánh bại bởi các bàn thắng của Vabio Canavaro, Anizo Correia và Olagar Xavier ở bên phía U22 Timor-Leste, trong một kết quả chấn động Đông Nam Á.

Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ trẻ của Singapore do là quá thất vọng không thể kềm nén cảm xúc đã ngã gục xuống sân đấu, trong khi những người khác thì bật khóc nức nở. Tất cả diễn ra trước sự chứng kiến bàng hoàng của các CĐV Singapore.

“Chúng tôi đã bắt đầu với một bàn thắng rồi không thể tiếp tục ghi thêm bàn thắng nữa”, Firdaus nói, đồng thời chỉ ra rằng đội bóng của ông (cũng có biệt danh là Young Lions - Những chú sư tử trẻ trung) đã để thủng lưới “3 bàn thua dễ dàng”.

“Mọi thứ trở nên rất khó khăn với chúng tôi ở trong hiệp 2, chúng tôi đã phải mạo hiểm hơn. Chúng tôi đã có một số cơ hội rất tốt - mà đáng lẽ ra chúng tôi phải tận dụng, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được chúng”, HLV Firdaus cay đắng cho biết.

“Nhưng nhìn chung thì, tôi vẫn rất hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Tất cả là để hồi phục thể lực cho trận đấu tiếp theo”, HLV trưởng U22 Singapore cố tỏ ra lạc quan.

Trận đấu tiếp theo của Young Lions sẽ rất khó khăn. Vào ngày 11-12, họ sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan, đội tuyển đã đè bẹp Timor-Leste 6-1 trong trận đấu ra quân.

Trong khi đó, U22 Singapore chưa thắng trận đấu chính thức nào kể từ khi ông Firdaus được bổ nhiệm từ hồi tháng 6. Nếu tính chung cả thành tích của U23, Singapore chỉ thắng 1/7 trận năm nay. Hai trận không thua trước Philippines và Malaysia đầu năm đều là giao hữu.

“Đây là một kết quả rất, rất đau đớn khi chúng tôi thua trận. Với thể thức này, điều chúng tôi có thể làm bây giờ chỉ là tập trung vào trận tiếp theo”, Firdaus nói với phóng viên.

“Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với chúng tôi - ngay cả khi nghĩ đến việc giành vé đi tiếp, vì vậy điều quan trọng hơn bây giờ là chỉ cần nhìn vào trận đấu tiếp theo và cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể”, HLV Firdaus cho biết.

Đ.Hg.