HLV trưởng U22 Malaysia Nafuzi Zain quyết tâm thắng U22 Lào

HLV trưởng của U22 Malaysia - Nafuzi Zain mới thừa nhận rằng việc đội bóng của ông liên tục thua trong các trận đấu khởi động đã trở thành thách thức lớn nhất trước thềm SEA Games 2025, với trận đầu tiên đấu với U22 Lào sẽ diễn ra vào ngày 7-12-2025.

Ông Nafuzi chỉ đạo một buổi tập của U22 Malaysia

HLV 47 tuổi quê ở Kelantan cho biết là trận đấu đầu tiên với U22 Lào được dự đoán sẽ cực kỳ khó khăn vì phần lớn các cầu thủ đối phương đều đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia thời gian vừa qua.

“Chúng tôi biết rằng ở hai giải đấu trước, dù đã thi đấu khá tốt nhưng chúng tôi vẫn để thua. Giờ đây, việc đối đầu với Lào ở trận mở màn sẽ không dễ dàng bởi vì nhiều cầu thủ của họ đã từng đối đầu với Hổ Mã Lai (biệt danh của Đội tuyển quốc gia Malaysia) trong quá khứ”, ông Nafuzi chia sẻ.

“Đây là một thử thách vô cùng khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn phải tiến lên. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi phải đảm bảo giành chiến thắng trong trận đấu mở màn tối quan trọng...”.

Vị HLV giàu kinh nghiệm này (ông đã từng dẫn dắt nhiều đội bóng Học viện - thuộc các lứa tuổi U23 và U21) nhấn mạnh rằng ông coi thử thách này là trách nhiệm nghề nghiệp và một phần trong sự nghiệp huấn luyện.

“Đối với bản thân của tôi, đây là một thử thách mà tôi phải đảm nhận trong sự nghiệp huấn luyện bóng đá của mình. Trách nhiệm mang tên đất nước là rất lớn, và mỗi một thành công đều có ý nghĩa rất nhiều!”.

Nafuzi cũng thừa nhận rằng áp lực phải đáp ứng kỳ vọng cao của người hâm mộ là không hề dễ dàng, nhưng đó hóa ra lại là kiểu động lực bổ sung cho đội bóng U22 Malaysia, cho các học trò của ông.

“Chúng tôi biết rằng bất kể giải đấu nào, kỳ vọng của CĐV và người hâm mộ đều rất cao. Họ muốn chúng tôi thành công. Đó sẽ là một thách thức, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

HLV Nafuzi còn nhấn mạnh rằng, trọng tâm chính của U22 Malaysia hiện nay là chuẩn bị thật kỹ lưỡng và đảm bảo các cầu thủ trong đội hình thi đấu có được thể trạng tốt nhất trước khi đối đầu với đối thủ đầu tiên.

“Mọi công tác chuẩn bị đều đã được thực hiện rất là cẩn thận. Chúng tôi muốn mỗi cầu thủ đều phải hiểu rõ vai trò của mình và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khó khăn ngay ở trên sân đấu, HLV Nafuzi nói.

U22 Malaysia nằm ở bảng B môn bóng đá nam của SEA Games 33 tại Thái Lan, cùng chung với U22 Việt Nam và U22 Lào. Các bảng đấu còn lại bao gồm: Bảng A với U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Campuchia (đội bóng này vừa rút lui); Bảng C với U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines, U22 Singapore.

Các đội bóng sẽ phải thi đấu vòng tròn 1 lượt, để chọn ra 3 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng với lại đội hạng nhì có thành tích tốt nhất chiếm suất bán kết.

Đ.Hg.