Eumir Marical tái xuất, muốn giành HCV SEA Games thứ 5 cho quyền Anh Philippines

Võ sĩ khét tiếng người Philippines - Eumir Marcial - sẽ quay lại SEA Games đại diện cho màu áo của quyền Anh Philippines với tham vọng giành tấm HCV thứ 5. Người đang giữ đai WBC International hạng trung (cũng giành HCĐ Olympic Tokyo) vắng mặt ở kỳ SEA Games 32 vì chấn thương bàn tay...

Marical tái xuất ở SEA Games 33

Eumir Marcial và Weljon Mindoro (hiện cũng đang thượng đài chuyên nghiệp) sẽ dẫn dắt Đội tuyển nam quyền Anh Philippines tham gia kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 20-12-2025 tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ tịch của Ủy ban Olympic Philippines (POC), ông Abraham Tolentino, đã có chính thức thông báo việc bổ nhiệm 2 võ sĩ chuyên nghiệp này vào đội hình đội tuyển, nhằm tăng cơ hội giành HCV cho Philippines tại sự kiện thể thao cứ 2 năm một lần này.

“Chúng tôi xin cảm ơn ông Sean Gibbons và các quản lý võ sĩ đã cho họ cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia”, ông Tolentino phát biểu, “Điều này sẽ mang đến cho chúng tôi cơ hội giành một vị trí trên bục vinh quang trong môn đấu quyền Anh, nhưng tất nhiên chúng tôi muốn giành HCV vì đất nước”.

Marcial, người từng 4 lần giành HCV SEA Games, sẽ thi đấu ở hạng cân 80 kg nam, trong khi đó, Mindoro (chỉ mới 25 tuổi với thành tích 15 trận thắng và 1 trận hòa, tất cả chiến thắng đều bằng KO) sẽ ra mắt đấu trường SEA Games ở hạng cân 75 kg.

“Tôi rất vui khi được thi đấu tại đấu trường SEA Games. Thật khó để mà quay lưng lại với đội tuyển quốc gia. Đất nước đã cho tôi rất nhiều cơ hội”, Marcial chia sẻ, “Tôi cũng đã sẵn sàng chiến đấu để giành tấm HCV danh giá thứ 5 tại SEA Games này”.

Marcial vừa giành đai WBC International ở hạng trung sau chiến thắng điểm bằng quyết định đa số trước đối thủ Eddy Colmenares vào ngày 29-10-2025 tại sàn đài Araneta Arena (Quezon City -Philippines). Đây là trận toàn thắng thứ 7 trong sự nghiệp thượng đài chuyên nghiệp của anh, bắt đầu từ năm 2020 trên đất Mỹ.

Võ sĩ là “lính ruột của huyền thoại Manny Pacquiao” đã liên tục giành HCV các hạng cân 69 kg và 80 kg tại SEA Games 2015 (Singapore), 2017 (Kuala Lumper), 2019 (quê nhà Philippines) và 2021 (tại Việt Nam). Anh bỏ lỡ SEA Games 2 năm trước ở Campuchia.

Ở đấu trường Thế vận hội, tại giải đấu Tokyo - Nhật Bản hồi năm 2021, anh có 2 trận thắng bằng KO trước khi thua Oleksandr Khyzhniak (Ukraine) tại bán kết. Sau đó ở chung kết, Khyzhniak thua KO Hebert Conceicao (Brazil), nhưng giành HCV ở Olympic Paris hồi mùa Hè năm ngoái.

Theo lời Tổng thư ký Liên đoàn Quyền anh Philippines (ABAP), Marcus Jarwin Manalo, đội tuyển nam Philippines chỉ tham gia 7 trong số 9 hạng cân, quyết định bỏ qua các hạng cân 63,5 kg và 69 kg, những hạng cân ít triển vọng giành huy chương.

