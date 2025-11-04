Niềm tự hào của quần vợt Philippines lên kế hoạch dự SEA Games 33

Niềm tự hào của quần vợt Philippines Alexandra “Alex” Eala đang chuẩn bị một nhiệm vụ quốc gia khác. Thời điểm quyết định chấm dứt mùa giải cá nhân 2025, cô có tiết lộ rằng là quay trở lại đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á đã nằm trong tầm ngắm của cô.

Eala - "Công chúa" của làng quần vợt Philippines

Eala chia sẻ, kỳ giải SEA Games 2025 sắp tới tại Thái Lan nằm ở trong kế hoạch thi đấu cuối năm của cô sau một mùa giải WTA quá bận rộn - và đầy rẫy thành công, trừ khi có bất kỳ thay đổi nào đặc biệt trong lịch trình.

“Vâng, nó nằm trong kế hoạch của tôi”, tay vợt nữ trẻ chỉ mới 20 tuổi có quê ở Quezon City phát biểu trong buổi họp báo sau một trận đấu tại giải Hong Kong Open 2025, kết thúc hôm thứ Năm tuần trước (vào ngày 30-10-2025).

Lần tham dự SEA Games gần nhất của Eala là vào năm 2021 tại Việt Nam, khi cô ra mắt ở đấu trường Đông Nam Á và giành được 3 tấm huy chương, đều là HCĐ, lần lượt ở các nội dung đơn nữ, đôi nam nữ và cuối cùng là đồng đội nữ.

“Công chúa của quần vợt Philippines” đã buộc phải vắng mặt tại kỳ giải SEA Games 2023 ở Campuchia do quá bận rộn với lịch thi đấu cá nhân một số giải đấu quần vợt chuyên nghiệp thuộc hệ thống WTA Tour. Cô rất tiến bộ từ đó.

Với việc WTA công bố kết quả cập nhật Bảng xếp hạng mới nhất, Eala đã làm nên lịch sử cho quần vợt Philippines nói riêng, cho châu Á và Đông Nam Á nói riêng khi lọt vào Tốp 50 của thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ.

Khởi đầu mùa giải năm nay ở vị trí thứ 147 thế giới, Eala liên tục đạt được các thành công ấn tượng vượt tầm vóc của Đông Nam Á: Tứ kết Workday Canberra International, bán kết Miami Open, chung kết Eastbourne Open, rồi vô địch cả Guadalajara Open, bán kết Jinshen Open.

Ngoài ra, cô còn giành chiến thắng rất ấn tượng trước các tên tuổi “đỉnh tiêm” của thế giới, thuộc Tốp 30 - thậm chí Tốp 5 - cả Tốp 3 và là Cựu vô địch của đấu trường Grand Slam như là Iga Swiatek, Madison Keys, Jelena Ostapenko...

“Mùa giải của tôi đã kết thúc", cô viết ở trên Instagram, “Tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả những gì năm 2025 đã mang lại. Những giấc mơ của tôi đã thực sự trở thành hiện thực. Thật là một đặc ân khi được nhìn lại năm nay và sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời này trong ký ức.

“Tất cả những gì đã diễn ra trong mùa giải này, và những cảm xúc đi kèm với nó là một bức thư tình gửi đến gia đình, bạn bè, đội ngũ hỗ trợ, tất cả những người ủng hộ tôi trên hành trình quần vợt, và dĩ nhiên, cả bé Alex nữa”.

Nếu không có gì thay đổi, Eala sẽ xuất hiện tại Thái Lan vào tháng sau. Đó là màn trình diễn “out trình” dành cho các đối thủ Đông Nam Á khác?? Eala sẽ giành lấy những tấm HCV SEA Games đầu tiên cho sự nghiệp của mình?

