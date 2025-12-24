Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios (Battle of Sexes 2025): BTC điều chỉnh sân và luật giao bóng để cân bằng trận đấu

Trận đấu giao hữu - biểu diễn giữa Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios (“Battle of Sexes”: “Trận chiến giới tính”) sẽ diễn ra trên một sân đấu vốn đã được BTC điều chỉnh lại và chỉ cho phép có 1 lần giao bóng để mang lại cân bằng hơn

Sabalenka sắp đấu Kyrgios trên sân và luật đã điều chỉnh

BTC của sự kiện gây tranh cãi này, Công ty Evolve đại diện cho cả 2 tay vợt, xác nhận rằng là phần sân mà Sabalenka được giao chơi phòng thủ sẽ nhỏ hơn... 9% so với tiêu chuẩn.

Ngoài ra, cả Sabalenka và Kyrgios đều chỉ được phép giao bóng 1 lần - mỗi khi bắt đầu điểm số, là một động thái buộc cả 2 tay vợt phải ưu tiên độ chính xác hơn tốc độ, và được đưa ra để vô hiệu hóa lợi thế tự nhiên về sức mạnh của Kyrgios.

Trong thông cáo báo chí công bố về trận đấu mang tên: “Battle of Sexes 2026”, Evolve đã cho biết việc giảm 9% phần sân của Sabalenka được thực hiện là để “phản ánh về sự khác biệt về tốc độ di chuyển trung bình giữa tay vợt nam - và tay vợt nữ”.

Sabalenka và Kyrgios sẽ thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2, với loạt tie-break quyết định sẽ đánh đến giới hạn 10 điểm, nếu cần thiết cũng phân định thắng thua ngay lập tức.

Kyrgios vốn chỉ thi đấu 5 trận chính thức trong mùa giải năm 2025 do bị chấn thương nhưng đang đặt mục tiêu quay trở lại vào năm 2026 và dự định tham dự Australian Open 2026. Dù là vậy, anh vẫn có thể chất vượt hơn Sabalenka.

Kyrgios (hiện xếp hạng 671 ATP) đã tranh luận - về việc giới hạn mỗi người chỉ được giao bóng 1 lần, sau khi ban đầu Sabalenka đã được dự kiến cho phép... ​​giao bóng những 2 lần!

“Ban đầu tôi được giao bóng 2 lần, nhưng sau đó, anh ấy quá căng thẳng nên đã lấy đi 1 lần giao bóng của tôi” Sabalenka nói với Piers Morgan Uncensored trong một cuộc trả lời phỏng vấn đôi, chung với cả anh bạn thân Kyrgios.

“Tôi cảm thấy nếu cô ấy được giao bóng 2 lần và tôi chỉ được giao bóng mỗi 1 lần, tôi sẽ là người yếu thế hơn, tôi không hề nói đùa đâu”, Kyrgios nói. “Sẽ rất khó khăn khi thi đấu!”

Sabalenka cho rằng sẽ là “thực sự khó khăn” khi thi đấu với một tay vợt nam trên sân đấu có kích thước bình thường và tuân thủ theo luật đấu tiêu chuẩn của quần vợt chuyên nghiệp.

“Ý tôi là, về thể chất, họ mạnh hơn chúng tôi nhiều, tốc độ, sức mạnh của bóng, mọi thứ đều mạnh hơn rất nhiều” tay vợt nữ số 1 thế giới có chia sẻ trên Piers Morgan Uncensored.

“Thật khó để tranh đấu nhưng trong điều kiện này, như hiện tại với sân đấu nhỏ hơn 9%, tôi cảm thấy, được rồi, có lẽ ít nhất tôi có cơ hội cạnh tranh cao hơn và xem liệu có thể thắng trận này hay không. Nếu tôi thắng thì có lẽ tôi sẽ hướng đến một trận đấu chính thức”.

Trận đấu biểu diễn, diễn ra tại Dubai và sẽ được phát sóng trực tiếp ở trên BBC, là một nỗ lực tái hiện lại trận “Battle of Sexes” năm 1973, nơi tay vợt nữ số 1 Billie Jean King đánh bại cựu tay vợt nam số 1 Bobby Riggs 55 tuổi, người tự nhận mình là “kẻ trọng nam khinh nữ”.

King, người đã đánh bại Riggs áp đảo trước 30 ngàn khán giả tại Astrodome ở Houston, bác bỏ mọi sự so sánh giữa chiến thắng của bà trước Riggs và cuộc đấu giữa Sabalenka và Kyrgios, nói với BBC rằng chiến thắng của bà là về “sự thay đổi xã hội”.

“Điểm tương đồng duy nhất là trận đấu giữa một người nam và một người nữ. Chỉ có vậy thôi”, bà King (hiện 82 tuổi) nói, “Mọi thứ khác đều không. Trận đấu của chúng tôi là về sự thay đổi xã hội; về văn hóa, về vị thế của chúng tôi vào năm 1973”.

“Còn trận đấu này thì không. Dù sao, tôi vẫn hy vọng rằng, đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Tất nhiên là, tôi muốn Sabalenka giành chiến thắng. Nhưng nó không hề giống nhau nha”.

Đ.Hg.