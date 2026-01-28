Australian Open 2026: Jannik Sinner dễ dàng đánh bại Ben Shelton, hẹn Novak Djokovic ở bán kết

Jannik Sinner tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch Australian Open thứ 3 liên tiếp, khi anh đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo khác: Dễ dàng đánh bại Ben Shelton sau 3 ván đấu - và hẹn gặp Novak Djokovic ở bán kết đơn nam!

Sinner dễ dàng vào bán kết

Elena Rybakina thổi bay Iga Swiatek

Tay vợt Cựu số 1 người Ý đang giữ thành tích là 2 lần đăng quang liên tiếp tại Melbourne Park không bao giờ gặp nguy hiểm thực sự trước Shelton, vượt qua Hạt giống số 8 với điểm số là 6-3, 6-4, 6-4 để giành vé vào bán kết Australian Open 2026.

Shelton chỉ để thua 1 ván ở trên đường tiến vào tứ kết giải Úc mở rộng lần 3, nhưng cũng như trong những lần gặp nhau trước đó, anh gặp khó khăn trong việc phát huy lối chơi bùng nổ của mình trước tay vợt người Ý kiểu giống như là “khắc tinh” vậy!

Sinner khai thác điểm yếu ở cú đánh trái tay của Shelton, tấn công dồn dập ở cánh thuận tay và kiểm soát trận đấu từ vạch cuối sân, qua đó nâng thành tích đối đầu giữa hai người lên con số ấn tượng 9-1. Sinner thắng cả 4 lần chạm trán ở Grand Slam, với 2 lần tại Úc mở rộng và 2 lần tại Wimbledon.

“Thật khó để thi đấu với Ben”, Sinner nói, “Anh ấy có cú giao bóng rất mạnh và tôi cảm thấy anh ấy đang tiến bộ nhiều qua từng năm. Đặc biệt là sau giai đoạn tiền mùa giải, bạn không biết các tay vợt khác sẽ thi đấu như thế nào và có thể thay đổi nhiều thứ. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay”.

Bước vào trận bán kết Grand Slam thứ 9 và trận bán kết thứ 3 tại Úc mở rộng, Tay vợt 4 lần giành Grand Slam sẽ đối mặt với thử thách lớn tiếp theo trước Tay vợt giữ kỷ lục 10 lần vô địch Australian Open - và đó chính là Huyền thoại Novak Djokovic.

Sinner từng có những thành công đáng kể khi đánh bại tay vợt người Serbia ở bán kết trước đây, cụ thể là tại giải Australian Open 2024, Roland Garros 2025 và Wimbledon 2025. Ở thời điểm này, Djokovic đương nhiên bị đánh giá thấp hơn nhiều...

“Đây là những khoảnh khắc mà bạn luyện tập hướng đến”, Sinner nói dành sự tôn trọng tối đa cho Djokovic, “Tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng và đầy mong chờ được chơi một trận đấu hay ho. Nếu muốn thắng, bạn phải chơi bóng với một phong độ tốt nhất”.

Trong quá khứ, tôi đã có những bài học tuyệt vời và kết quả không thực sự là quan trọng, điều quan trọng là nó giúp bạn tiến bộ hơn với tư cách là một tay vợt và một con người. Chúng ta thật may mắn khi vẫn còn Novak ở đây, chơi thứ quần vợt đáng kinh ngạc ở độ tuổi này”.

Trước đó, Djokovic rất may mắn vượt qua Lorenzo Musetti - khi đối thủ đồng hương của Sinner phải bỏ cuộc ở giữa ván đấu thứ 3. Musetti kiểm soát 2 đấu ván mở màn với điểm số 6-4, 6-3, tuy vậy, anh bỏ cuộc vì vẫn đau chân phải khi điểm số 1-3 ở ván 3.

“Tôi không biết phải nói gì ngoài việc tôi thực sự rất tiếc cho cậu ấy và cậu ấy là một tay vợt giỏi hơn rất nhiều”, Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn trên sân, “Tôi đang ở trên đường về nhà tối nay. Những chuyện như thế này thường xảy ra trong thể thao”.

Djokovic tiếc cho Musetti

“Nó xảy ra với tôi vài lần, nhưng khi ở tứ kết một giải Grand Slam, dẫn trước 2 ván trắng và hoàn toàn kiểm soát trận đấu, thì thật không may. Tôi không biết phải nói gì hơn và tôi thực sự chúc cậu ấy mau chóng bình phục. Cậu ấy đáng lẽ phải là người chiến thắng hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa”.

Bằng việc bước ra sân thi đấu trong trận tứ kết, Djokovic vừa trở thành người thứ 3 (chỉ sau Jimmy Connors và Roger Federer) thi đấu 1.400 trận đấu ở đấu trường ATP Tour. Và khi mà Musetti bỏ cuộc, tay vợt người Serbia cũng vượt qua Federer để độc chiếm Kỷ lục về số trận thắng đơn tại giải Úc mở rộng (103 trận thắng).

Tuy nhiên, ở bán kết, với trạng thái thể lực hiện tại và cơ thể tuổi 38, thì rất khó để anh vượt qua Sinner và tay vợt người Ý này sẽ không như tay vợt người Ý kia, bị chấn thương sau khi dẫn trước 2 ván đấu. Sao cũng được, trận Sinner vs Djokovic rất đáng mong chờ.

Ở giải đơn nữ, Elena Rybakina tiếp tục thể hiện phong độ rất ấn tượng khi thổi bay Cựu Nữ hoàng Iga Swiatek 7-5, 6-1. Đây là trận thắng thứ 7/8 trận đấu mùa này của tay vợt hạng 5 thế giới người Kazakhstan. Riêng ở Melbourne Park, cô đã thắng cả 10 ván đấu.

11/26 cú winner Rybakina là những cú ace, và cô ấy chỉ mắc 19 lỗi đánh hỏng - 14 lỗi đó xảy ra ở ván 1, nơi có 9/12 game đạt đến điểm hòa. Ngược lại, Swiatek lại gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Tay vợt hạng 2 người Ba Lan chỉ ghi được 10 điểm winner, và số lỗi tăng vọt lên 25 vào cuối trận đấu.

Rybakina đang chơi rất hay

“Tôi thực sự rất hài lòng với chiến thắng này”, Rybakina - người sẽ đấu Jessica Pegula tại bán kết chia sẻ, “Chúng tôi hiểu nhau khá rõ, tôi chỉ cố gắng duy trì lối chơi tấn công. Trong set đầu tiên, cú giao bóng đầu tiên của cả 2 chúng tôi đều không hiệu quả, vì vậy chúng tôi đã cố gắng dồn ép đối phương ở cú giao bóng thứ 2 và gây áp lực lên nhau”

“Ở trong ván thứ 2, tôi bắt đầu chơi thoải mái hơn, giao bóng tốt hơn, và tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này”, Rybakina cho biết khi lọt vào bán kết Australian Open lần thứ 2 (lần trước, hồi năm 2023, cô thậm chí lọt vào chung kết và thua Aryna Sabalenka).

Đ.Hg.