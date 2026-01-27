Quần vợt

Vũ Hà Minh Đức và các tay vợt Việt Nam chia tay đáng tiếc chặng 2 giải ATP Challenger 50

Các tay vợt của chủ nhà Việt Nam chưa thể tạo được bất ngờ khi thi đấu chặng 2 giải quần vợt chuyên nghiệp ATP Challenger 50 ở Phan Thiết (Lâm Đồng).

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức của quần vợt nam Việt Nam. Ảnh: VTF
Ngày 27-1, các tay vợt của chủ nhà Việt Nam đã sớm khép lại hành trình tranh tài chặng 2 giải ATP Challenger 50 tổ chức ở Phan Thiết (Lâm Đồng).

Vũ Hà Minh Đức là đại diện duy nhất của Việt Nam giành được suất thi đấu vòng chính đơn nam tại giải. Tay vợt này đã đọ sức với hạt giống số 8 Pol Martin Tiffon (Tây Ban Nha) trong trận đấu của mình. Dù cố gắng tìm cơ hội ghi điểm, tuy nhiên, Vũ Hà Minh Đức không có được ưu thế trước đối thủ nhỉnh hơn mình về trình độ. Kết thúc trận đấu, Vũ Hà Minh Đức chấp nhận thua cuộc 0-2 (1/6, 2/6).

Trước đó, quần vợt Việt Nam có Trần Quốc Cường, Trương Thành Minh và Nguyễn Minh Phát đã thi đấu sơ loại đơn nam nhưng thua cuộc nên dừng bước, không có suất vào vòng chính đơn nam.

Ở nội dung đôi nam tại chặng 2 giải ATP Challenger 50, 2 tay vợt Nguyễn Minh Phát và Trần Quốc Cường gặp phải cặp hạt giống số 1 là JiSung Nam, Uisung Park (Hàn Quốc) trong trận đầu của mình. Hai tay vợt của Hàn Quốc đã chơi phối hợp ăn ý, tạo được sự áp đảo trên sân nên Minh Phát, Quốc Cường không hiện thực được cơ hội ghi điểm. Kết thúc trận, 2 tay vợt Hàn Quốc chiến thắng 2-0 (6/2, 6/2).

Quần vợt Việt Nam chính thức không còn tay vợt nào thi đấu tại chặng 2 giải ATP Challenger 50, dù chương trình tranh tài còn tới ngày 1-2. Giải ATP Challenger 50 sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3 và chặng 4 tại Việt Nam vào tháng 5 năm nay.

