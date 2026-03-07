Indian Wells 2026: Jannik Sinner chỉ mất 2 game trong chiến thắng áp đảo mở màn

Jannik Sinner đã thể hiện một phong độ không khoan nhượng ở trong trận mở màn giải BNP Paribas Open - Indian Wells 2026, khi đánh bại tay vợt vượt qua vòng loại người CH Czech là Dalibor Svrcina với điểm số áp đảo 6-1, 6-1.

Sinner thắng áp đảo trận mở màn

Đang tìm kiếm danh hiệu Indian Wells đầu tiên trong sự nghiệp, Hạt giống số 2 người Ý chơi áp đảo Svrcina bằng những cú đánh cực kỳ mạnh mẽ và tốc độ ấn tượng, giành chiến thắng chung cuộc chỉ trong 64 phút đồng hồ.

“Tôi cảm thấy tinh thần mình đang rất tốt,” Sinner, người thi đấu trận đầu tiên kể từ thất bại trước Jakub Mensik tại Doha, đã cho biết, “Tôi bình tĩnh, tôi thư giãn. Nhưng tôi cũng rất vui khi được bước ra sân và thi đấu tại đây...”.

“Chúng tôi đã cùng tập luyện rất nhiều. Nhiều giờ trên sân. Nhiều giờ ở trong phòng tập. Tôi đang cố gắng để mạnh mẽ hơn (về mặt thể chất). Chúng tôi tập luyện 2 buổi một ngày, hầu như không có một ngày nghỉ”, Sinner nói.

Thành tích tốt nhất của Sinner tại Vùng sa mạc California là: Lọt vào bán kết hồi năm 2023 và 2024. Nếu tay vợt 24 tuổi này giành chiến thắng năm nay, anh sẽ hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu tại cả 6 giải Masters 1.000 trên sân cứng.

Sinner chơi sát vạch cuối sân và buộc Svrcina phải lùi sâu về phía cuối sân, tạo cơ hội để anh tiến lên rồi kết thúc điểm số ngay ở trên lưới. Anh đã tận dụng thành công 15 trong tổng số 17 điểm ở lưới, theo như thống kê của Infosys ATP Stats.

Từ điểm số 1-1 trong ván đầu, Sinner đã giành được 9 game liên tiếp trước khi Svrcina thắng thêm 1 game nữa. Anh hiện chỉ còn thiếu 5 chiến thắng nữa để đạt được trận thắng thứ 100 tại Masters 1.000, và đã nâng thành tích của mình lên 8-2 trong mùa giải này.

Tay vợt số 2 thế giới sẽ đối đầu với tay vợt người Canada - Denis Shapovalov, người đã loại Hạt giống số 29 Tomas Martin Etcheverry với điểm số 6-3, 2-6, 7-6 (7-5). Tay vợt thuận tay trái tung ra đến 43 cú đánh thắng điểm trước đối thủ Argentina và lên lưới 22 lần, ghi 15 điểm.

Sinner và Shapovalov hiện đang hòa 1-1 ở trong loạt trận đối đầu Lexus ATP Head2Head. Sinner đã đánh bại tay vợt người Canada ở trong 4 ván đấu tại US Open năm ngoái. Shapovalov đã thắng trong trận đấu 5 ván giữa hai người tại Australian Open 2021.

Ở giải đơn nữ, “Nữ hoàng quần vợt Đông Nam Á” - Alexandra Eala - đã giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ người Ukraine là Dayana Yastremska sau 3 ván đấu đầy kịch tính có điểm số là 7-5, 4-6 và 7-5. Nhờ 3 lỗi giao bóng kép của Yastremska ở game 12, Eala đã hoàn thành màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn 4-5 để giành chiến thắng sau 2 giờ 45 phút.

Eala, người đã ấn định chiến thắng - giành match-point ở cơ hội thứ 4 nhờ tận dụng được cú trả bóng dài của Yastremska, sẽ đối đầu với tay vợt số 4 thế giới người Mỹ là Coco Gauff ở vòng 32 tay vợt. Gauff cũng đã đánh bại cô Kamila Rakhimova (Uzbekistan) 6-3, 7-6 (7-5) từ sớm.

Đ.Hg.