Australian Open 2026: Iva Jovic nhận được lời khuyên từ Novak Djokovic “tốt bụng” khi lọt vào tuần thứ 2

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Serbia - Iva Jovic đã dành lời cảm ơn cho Novak Djokovic “tốt bụng và chu đáo” vì đã giúp cô tạo nên dấu ấn tại Australian Open 2026, khi tay vợt 18 tuổi này nhận được những lời khuyên từ Huyền thoại từng 24 lần vô địch Grand Slam.

Jovic đang chơi tốt nhờ lời khuyên từ Djokovic

Jovic, tay vợt trẻ nhất trong Tốp 100 nữ thế giới, đã gây bất ngờ khi đánh bại Hạt giống số 7 và là người từng 2 lần lọt vào chung kết Grand Slam - Jasmine Paolini để giành vé lọt vào vòng 16.

Đây là chiến thắng lớn nhất ở trong sự nghiệp đang lên của cô và Huyền thoại người Serbia Djokovic, người lớn hơn cô những 20 tuổi, đã góp phần không nhỏ vào thành tích này.

“Thực ra tôi đã nói chuyện với Novak một chút. Điều đó thật là tuyệt vời”, Jovic nói, “Anh ấy đã cho tôi một vài lời khuyên rất chu đáo về lối chơi của mình và những điều tôi có thể cố gắng áp dụng vào trận đấu vừa rồi”.

“Vì vậy, đó là một trong những điều quan trọng nhất trong tâm trí của tôi bởi vì tôi nghĩ khi Novak đưa ra những lời khuyên, bạn cứ thế nên làm theo”, Jovic hào hứng cho biết.

Khi được hỏi về lời khuyên Djokovic dành cho cô, Jovic trả lời: “Chỉ là: Hãy mở rộng sân đấu tốt hơn một chút, đừng vội vàng thực hiện các cú đánh, tìm kiếm thêm khoảng trống!”.

“Vì vậy, tôi đã cố gắng làm theo lời khuyên giá trị đó, và kết quả ngày hôm nay là rất tốt. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng tiếp tục lắng nghe những gì Novak chỉ dạy”, Jovic lên tiếng tiết lộ.

Mặc dù Jovic là người Mỹ, nhưng cha cô đến từ Serbia và mẹ cô đến từ Croatia. Cô vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với cội nguồn của mình, hàng năm đều đến thăm Serbia, và cả thủ đô Belgrade cùng thị trấn Leskovac ở phía Nam, nơi cô có người thân.

Điều đó khiến mối liên hệ với Djokovic trở nên tự nhiên, nhưng cũng là điều mà Jovic thấy và cảm nhận được rằng “khá điên rồ”. Mấy ai có được sự kết nối tuyệt vời như vậy?

“Bạn luôn nghĩ về những khoảnh khắc được gặp thần tượng của mình, và tôi nghĩ đôi khi đối với một số người, điều đó có thể hơi thất vọng nếu họ không tốt bụng hoặc cởi mở như bạn mong đợi”, Jovic nói.

“Nhưng mà ngoài đời, anh ấy thậm chí còn tốt bụng và chu đáo hơn cả những gì người ta thấy trên truyền hình, trên truyền thông. Mọi thứ thật sự rất là tuyệt vời!”, Jovic chia sẻ.

“Ý tôi muốn nói là, anh ấy rất thông minh và tài giỏi, và thực sự muốn giúp đỡ thế hệ trẻ. Vì vậy, tôi rất biết ơn về những lời khuyên đó. Hy vọng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy nhiều hơn và lắng nghe lời khuyên của anh ấy”.

Jovic mới giành được danh hiệu đầu tiên vào năm ngoái tại Guadalajara và cô đang khởi đầu mùa giải năm nay với phong độ rực rỡ, vừa lọt vào bán kết ở Auckland và chung kết ở Hobart.

Với tư cách là Hạt giống số 29 tại Melbourne Park, cô sẽ đối đầu với lại Yulia Putintseva của Kazakhstan vào ngày mai, Chủ nhật (25-1-2026) để tranh một suất vào vòng tứ kết.

Trong một diễn biến mới nhất tại giải đơn nữ, Madison Keys vừa đánh bại Cựu số 1 thế giới người CH Czech - Karolina Pliskova với điểm số 6-3, 6-3 để giành trận thắng thứ 10 liên tiếp tại Australian Open.

“Cú giao bóng của tôi đã giúp cho tôi thoát khỏi một vài tình huống khó khăn”, Keys thừa nhận ngay sau chiến thắng này, “Tôi tự thưởng cho mình một lời khen ngợi vì điều đó”.

Keys cho biết thêm là, chiến thắng quá thuyết phục này “đã giúp tôi tự tin hơn rằng mình có thể chơi với phong độ tốt nhất mặc dù bì đối thủ dồn áp một cách rất mạnh mẽ!”.

Hồi năm ngoái, Keys gây bất ngờ khi đánh bại Tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka trong trận chung kết đơn nữ Australian Open 2025 để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở tuổi muộn màng là 29.

Cô không giành được thêm danh hiệu nào trong năm 2025 và mặc dù đã thắng 2 đấu trận mở màn ở Melbourne Park năm nay với điểm số áp đảo, cô vẫn cảm thấy hồi hộp và thừa nhận mình “quá rụt rè”.

“Tôi cần tin tưởng vào khả năng của mình và chính bản thân mình”, Keys nói. Tôi cảm thấy rất tốt và tôi rất hào hứng với thời tiết nóng bức hôm nay, và đã sẵn sàng cho điều đó”.

Ở giải đơn nam, Đương kim vô địch Jannik Sinner phải đối mặt với thử thách cực lớn trong hành trình bảo vệ danh hiệu của mình tại giải đấu Úc mở rộng, nhưng anh đã tìm cách vượt qua chuột rút, cái nóng, đối thủ.

Giành chiến thắng trước Eliot Spizzirri với điểm số ngược dòng bất ngờ 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 trên sân Rod Laver Arena, Sinner chật vật vào vòng 4 và hiểu rằng, phía trước còn nhiều thách thức.

Khi trận đấu có tỷ số hòa 1-1, ở ván 3, Spizzirri giành break để dẫn trước 3-1 trong khi Sinner rõ ràng gặp khó khăn với chứng chuột rút, gần như không thể đứng dậy để giao bóng hay di chuyển.

Nhưng chỉ số căng thẳng do là nhiệt độ cao tại giải Australian Open đã lên tới mức 5, dẫn đến việc trận đấu phải tạm dừng để các trọng tài tiến hành đóng mái che sân đấu lại.

Sau chưa đầy 10 phút tạm nghỉ, trận đấu tiếp tục, nhưng điều đó đã chứng tỏ là rất quan trọng. Khi trận đấu tiếp tục, Sinner đã vùng lên, giành chiến thắng sau 3 giờ 45 phút thi đấu căng thẳng.

Đ.Hg.