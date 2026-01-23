Australian Open 2026: Carlos Alcaraz dễ dàng giành chiến thắng trong trận Grand Slam thứ 100

Carlos Alcaraz, với phong độ ấn tượng, không hề hao phí sức lực trong trận đấu Grand Slam thứ 100 của mình để tiến vào vòng 16 của Australian Open 2026 khi thắng áp đảo trước tay vợt người Pháp Corentin Moutet.

Sự quyết tâm của Alcaraz

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã người từng 6 lần giành ngôi vô địch Grand Slam, thể hiện đẳng cấp khác biệt trên sân Rod Laver Arena để giành vé vào vòng tiếp theo với điểm số 6-2, 6-4, 6-1 chỉ sau 2 giờ 5 phút.

Chiến thắng này đưa anh vào vòng 4 - gặp Hạt giống số 19 người Mỹ Tommy Paul, người đã đi tiếp sau khi mà đối thủ vốn là đồng hương của Alcaraz - anh Alejandro Davidovich Fokina buộc phải bỏ cuộc vì bị chấn thương.

Alcaraz vốn chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết trong cả 4 lần tham dự giải đấu tại Melbourne Park trước đó, và Australian Open là danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đang ngày càng lớn mạnh của anh.

Anh sẽ trở thành tay vợt nam trẻ nhất giành chiến thắng cả 4 giải Grand Slam - nếu tiếp tục duy trì phong độ này. “Trận đấu không dễ dàng. Thành thật mà nói, khi bạn thi đấu với một người như Corentin, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Alcaraz nói.

“Vì vậy, điều đó thực sự khó khăn, bạn biết đấy, để tiếp cận trận đấu. Nhưng tôi đã rất vui trên sân. Tôi nghĩ cả 2 người chúng tôi đều thực hiện những cú đánh tuyệt vời, những điểm số tuyệt vời”, Alcaraz hào hứng nói.

Chiến thắng trước Moutet đã diễn ra khi Alcaraz vừa đạt cột mốc 100 trận đấu tại Grand Slam, với thành tích thắng thua rất đáng kinh ngạc là 87-13, giúp anh sánh ngang với Huyền thoại Bjorn Borg ở cùng giai đoạn sự nghiệp của ông.

Đối thủ Moutet thuận tay trái chưa bao giờ đánh bại một tay vợt số 1 thế giới nào và dường như không có khả năng làm được điều đó trên Sân trung tâm. Hạt giống số 1 nhanh chóng nhập cuộc, bẻ game giao bóng của Moutet ở game đầu tiên trước khi giữ quyền giao bóng để dẫn trước 2-0.

Tay vợt người Pháp đã bắt nhịp với game giao bóng ở game thứ 3, nhưng phần lớn chỉ là người đứng ngoài cuộc khi Alcaraz nhanh chóng kết thúc set đấu trong 35 phút. Một break ngay lập tức của Alcaraz đã tạo nên bước ngoặt cho ván 2.

Nhưng Moutet giành được 4 game liên tiếp từ thế bị dẫn 0-3, tung ra những cú giao bóng dưới tay, những cú bỏ nhỏ và những cú đánh chéo sân đầy uy lực. Alcaraz đã ổn định lại và giành được ván đấu trước khi gần như không đổ mồ hôi trong ván 3.

Ở trong một kết quả diễn ra sớm cũng rất đáng chú ý, Daniil Medvedev lội ngược dòng nước, từ thua 0-2 thắng ngoạn mục Fabian Marozsan (Hungary, hạng 47 ATP) với điểm số chung cuộc là 6-7 (5-7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3.

Trên đường thực hiện màn lội ngược dòng thứ 5 ở trong sự nghiệp sau khi bị dẫn trước 2 ván trắng, và là thứ 4 tại Melbourne, Medvedev đã giành được break quan trọng ở điểm số 5-5 trong ván 3, để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tay vợt từng 3 lần vào chung kết Melbourne Park đã thắng 9 game liên tiếp, dập tắt hy vọng của tay vợt người Hungary, cuối cùng đã kết thúc trận đấu kịch tính sau 3 giờ 43 phút kịch chiến không hề ngơi nghỉ.

“Cậu ấy chơi rất hay và tôi đã nghĩ: “Nếu mình thua thì thua thôi”, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn trên sân, “Tôi cố gắng tấn công nhiều hơn một chút vì cậu ấy di chuyển tôi khắp sân. Điều đó đã có hiệu quả, tôi bắt đầu chơi tốt hơn, vì vậy tôi rất vui về điều đó”.

Ở giải đơn nữ, không có gì Coco Gauff thích hơn là chiến thắng trong trận đấu hay, đầy cam go theo kiểu truyền thống. Vì vậy, ngay sau khi khán giả tại sân Margaret Court Arena chứng kiến màn ngược dòng ngoạn mục của Medvedev, Gauff chiêu đãi họ một bữa tiệc mãn nhãn khác khi thắng Hailey Baptiste 3-6, 6-0, 6-3.

Trận thắng dài 1 giờ 50 phút đồng hồ chính là chiến thắng thứ 77 của cô tại đấu trường của Grand Slam, nó cũng diễn ra trong trận đấu thứ 100 của cô tại hệ giải đình đám số 1 thế giới. “Cả 2 chúng tôi đều đang cố gắng giành chiến thắng, chúng tôi hiểu điều đó”, Gauff nói trong cuộc phỏng vấn trên sân.

“Rõ ràng là chúng tôi biết lối chơi của nhau, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không thực sự tập luyện hay thi đấu nhiều. Tôi đã xem cô ấy thi đấu hàng triệu lần, nhưng khi bước lên sân, mọi thứ luôn khác. Và cô ấy chơi khác biệt so với bất kỳ tay vợt nào khác trong giải đấu, vì vậy tôi chỉ cố gắng hết sức và thích nghi”.

Gauff sau đó đã tận dụng khoảnh khắc cần thiết này để lên tiếng phản bác một người la ó từ trên khán đài để bảo vệ đối thủ vẫn luôn là bạn của cô: “Tôi còn một điều nữa muốn nói. Hailey là một đối thủ đáng gờm”.

“Vì vậy, gửi đến người đã đưa ra bình luận đó, tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết sức mình. Rất nhiều người tin tưởng vào cô ấy. Tôi hiểu anh đang cố gắng để cổ vũ cho tôi, nhưng hãy tôn trọng nhau. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức”.

Đ.Hg.