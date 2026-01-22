Australian Open 2026: Novak Djokovic, Jannik Sinner đồng loạt vào vòng 3

Novak Djokovic đã dễ dàng loại tay vợt phiêu lưu từ vòng đấu loại xếp hạng 141 thế giới - Francesco Maestrelli chỉ sau 3 ván trắng để tiến vào vòng thứ 3 Australian Open 2026, với sự trợ giúp nho nhỏ từ... một cây sung.

Djokovic tiến vào vòng 3

Tay vợt vĩ đại người Serbia đang cố thực hiện sứ mệnh chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 (kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quần vợt thế giới) và đánh bại tay vợt người Ý với điểm số áp đảo 6-3, 6-2, 6-2.

Với kết quả này, GOAT của ATP sẽ đối đầu với Botic van de Zandschulp (của Hà Lan) ở vòng tiếp theo tại Melbourne Park. Nhưng đó là một câu chuyện khác, còn ở đây, anh đã có chiến thắng nhờ sự chuẩn bị kỳ lạ.

Trong sự nghiệp đầy màu sắc của mình, Novak nổi tiếng với những chuẩn bị đôi khi khá khác thường, bao gồm cả việc anh mới ôm một cây sung Brazil ở trong Vườn bách thảo tại thành phố sầm uất Melbourne...

“Đó là người bạn lâu năm nhất của tôi ở Melbourne”, tay vợt cựu số 1 thế giới năm nay đã 38 tuổi, người đã giành được đến 10 danh hiệu tại Úc mở rộng, và nhiều hơn bất kỳ ai trong lịch sử, lên tiếng cho biết.

“Nó đã luôn đứng ở đó để chữa lành vết thương và bầu bạn với tôi. Đó là một mối liên kết rất tuyệt vời, thiên nhiên vốn là một đồng minh cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi có một tình bạn kéo dài hơn 20 năm”, Novak nói.

Trong thời tiết nắng ráo, nhưng mát mẻ hơn hẳn so với những ngày gần đây, Hạt giống số 4 trong giải đấu năm nay tỏ ra quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Thi đấu vào đầu giờ chiều ở trên sân Rod Laver Arena, thay vì khung giờ buổi tối thường lệ, Djokovic nhanh chóng dẫn trước 5-2.

Tay vợt người Ý kiên cường giữ được giao bóng dù đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ thua set-point, nhưng điều đó chỉ làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi - khi Djokovic kết thúc ván đầu tiên chỉ trong 47 phút...

Djokovic, người đã san bằng kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam với Margaret Court kể từ khi vô địch US Open năm 2023, không còn thể hiện phong độ hủy diệt như khi thắng trận vòng một với cùng tỷ số 3 ván trắng.

Thế nhưng anh vẫn vượt trội hơn hẳn so với đối thủ non nớt chỉ mới 23 tuổi. Novak đã bẻ game giao bóng của Maestrelli, người chỉ mới chơi kỳ Grand Slam đầu tiên, để bắt đầu ván 2 và dễ dàng thắng luôn ván thứ 3.

Trong khi đó, Đương kim vô địch Sinner cũng nhanh chóng tiến vào vòng 3 với chiến thắng 3-0 có điểm số cụ thể là 6-1, 6-4, 6-2 trước đối thủ chủ nhà là James Duckworth (xếp hạng 88 ATP) và rời sân với tâm trạng thảnh thơi.

“Mỗi trận đấu đều rất là khó khăn, vì vậy tôi rất vui khi lọt được vào vòng tiếp theo. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình”, Sinner nói trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu sau khi giành chiến thắng 1 giờ 49 phút.

Sinner cũng vào vòng 3

Hướng về phía đám đông khán giả trên khán đài, những người dành cho anh những tràng pháo tay và lời hoan hô đặc biệt nhất, anh nói: “Các bạn đã rất công bằng đối với tôi, vì vậy cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ”.

“Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt vào lúc này”, tay vợt vô địch 2 năm liên tiếp gần đây nói thêm, “Cơ thể cảm thấy tốt và tinh thần đang ở trạng thái tốt. Đây là một sân đấu rất đặc biệt và một giải đấu rất đặc biệt đối với tôi”.

Tay vợt 34 tuổi hưởng suất wild-card quê ở Sydney đã bị áp đảo ngay từ đầu, khi Sinner dễ dàng giành chiến thắng ván đầu tiên chỉ trong 26 phút đồng hồ. Duckworth đã thi đấu tốt hơn trong ván 2, dẫn trước 2-1 khi cả hai giữ được game giao bóng.

Nhưng sau đó, mọi cố gắng nỗ lực của Duckworth đều bị phá vỡ khi Sinner gia tăng áp lực rất nặng nề, anh đã gục ngã ở game thứ 7 - lúc Sinner tăng tốc và khi đó, mọi nỗ lực kháng cự của Duckworth sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sinner sẽ đối đầu với tay vợt giao bóng mạnh Eliot Spizzirri (Mỹ, xếp hạng 85 ATP), ở vòng đấu tiếp theo - khi anh theo đuổi cú hattrick tại Melbourne Park. Nếu giành 3 danh hiệu liên tiếp, anh sẽ sánh ngang với Djokovic.

Đ.Hg.