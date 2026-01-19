Australian Open 2026: Novak Djokovic chào mừng trận thắng 100, bắt đầu với “nhiệm vụ Grand Slam 25”

Novak Djokovic bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục với chiến thắng 6-3, 6-2, và 6-2 trước tay vợt người Tây Ban Nha không được xếp hạt giống là Pedro Martinez. Đây là trận thắng thứ 100 của anh tại Melbourne Park, chỉ còn cách kỷ lục của Roger Federer 2 trận thắng nữa.

Djokovic thắng trận thứ 100 ở AO

Tay vợt Huyền thoại người Serbia - và GOAT của quần vợt thế giới đã xua tan tất cả những lo lắng, quan ngại trước giải đấu về tình trạng thể lực của mình - bằng một màn trình diễn xuất sắc tuyệt luân!

Trước đó, đã những nghi ngờ về sự chuẩn bị của Djokovic cho Australian Open 2026, khi tay vợt 38 tuổi bỏ qua Adelaide International và rút ngắn thời gian tập luyện vào Chủ nhật, tuy nhiên anh không gặp khó khăn để thắng trận thứ 100 tại Melbourne Park.

Một khởi đầu có thể khó khăn trước đối thủ lần đầu gặp gỡ trở thành buổi tập dượt dễ dàng khi Djokovic nắm quyền kiểm soát bằng 1 break-point, và không bao giờ đánh mất thế trận dưới ánh đèn rực rỡ của Rod Laver Arena để thắng sớm 6-3 ở ván 1.

Mặc dù lần cuối cùng anh thi đấu hồi tháng 11 năm ngoái, khi giành danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp tại Athens, Djokovic vẫn duy trì nhịp điệu khi tung ra cú đánh chéo sân mạnh mẽ để sớm giành break-point và kết thúc ván thứ 2 với điểm thắng 6-2.

Trong khi sự chú ý phần lớn đổ dồn vào Nhà đương kim vô địch Jannik Sinner và Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz, Djokovic đã nhắc nhở bộ đôi này về mối đe dọa của mình bằng lối chơi xuất sắc để vượt qua ván 3 cũng với điểm số 6-2.

Djokovic chia sẻ sau chiến thắng “ngắn gọn” trong 118 phút đồng hồ: “Tôi biết nói gì đây?? Tôi thích cái tên đó… Danh hiệu “Centurion” (là Cột mốc 100 trận thắng ở Melbourne Park) nghe hay phết!”.

“Thật tuyệt khi đạt được cột mốc này. Việc tạo nên lịch sử là động lực lớn, đặc biệt là trong 5, 10 năm cuối sự nghiệp của tôi. Khi đã có cơ hội tạo nên lịch sử, tôi càng được truyền cảm hứng để chơi thứ quần vợt hay nhất”.

“Tôi rất may mắn khi sớm gặp được những người đã dạy dỗ và hướng dẫn tôi chơi một cách lâu dài trong sự nghiệp: không để bản thân kiệt sức quá sớm, cố gắng có một sự nghiệp dài nhất có thể. Tôi rất may mắn khi vẫn còn được thi đấu ở đẳng cấp này”.

Theo chỉ số Infosys ATP Win/Loss Index, Djokovic hiện đã có... 100 chiến thắng hoặc nhiều hơn ở bộ 3 kỳ giải Grand Slam: Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Anh là tay vợt duy nhất (vẫn còn đang thi đấu) đã đạt được thành tích này ở cả 3 giải đấu lớn.

Lọt vào vòng 2 của Australian Open ở trong lần thứ 19 tham dự giải liên tiếp, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt trẻ người Ý 23 tuổi là Francesco Maestrelli (lọt vào vòng đấu chính sau khi vượt qua vòng đấu loại). Chắc chắn đây sẽ là chiến thắng thứ 101 cho anh.

Trước đó, ở giải đơn nữ, Amanda Anisimova bắt đầu hành trình phiêu lưu đến tận trận đấu chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp bằng chiến thắng áp đảo 2 ván đấu trắng trước Simona Waltert của Thụy Sĩ với điểm số 6-3, 6-2 chỉ sau 60 phút đồng hồ.

Anisimova cũng thắng dễGOA

Tay vợt 24 tuổi sẽ đối đầu với Katerina Siniakova của CH Czech hoặc là Panna Udvardy của Hungary ở vòng 2. “Thật tuyệt khi được trở lại đây, tôi cảm thấy như Úc là ngôi nhà thứ hai của mình vậy”, Anisimova (người đã có một năm 2025 đột phá) nói, “Tôi thích sự náo nhiệt ở đây”.

Đ.Hg.