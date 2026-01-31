Australian Open 2026: Thắng Jannik Sinner sau 5 ván, Novak Djokovic gan lỳ tiến vào trận chung kết thứ 11

Novak Djokovic một lần nữa tái hiện phong độ đỉnh cao, khi chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Jannik Sinner trong trận đấu bán kết 5 ván đầy kịch tính, tiến lại rất gần đến danh hiệu Grand Slam thứ 25, danh hiệu thứ 11 tại Melbourne Park. Anh sẽ đấu Carlos Alcaraz ở chung kết!

Djokovic vào chung kết Australian Open ở tuổi 38 và 255 ngày

Sau khi để thua ván đầu tiên, bị dẫn trước 1-2, kịch bản quen thuộc gần đây có nguy cơ lặp lại với Djokovic, người đã thất bại ở bán kết cả 4 giải Grand Slam năm 2025. Tuy nhiên, lần này, tay vợt 38 tuổi không chịu khuất phục, anh cứu 16/18 nguy cơ thua break ở trong trận đấu kéo dài 4 giờ 9 phút đầy kịch tính.

Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân Rod Laver Arena, anh đã nỗ lực lật ngược tình thế và vượt qua Đương kim vô địch Australian Open vốn đã đăng quang 2 mùa giải gần đây, là Sát thủ với phần còn lại của ATP Tour bằng điểm số nghẹt thở 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong một trận bán kết thứ 2 đầy hấp dẫn và đầy biến số...

“Thật lòng mà nói thì, tôi không biết nói gì lúc này” Djokovic, người sẽ tham dự trận chung kết Grand Slam đầu tiên kể từ Wimbledon 2024, đã cho biết, “Thật sự cảm giác như không có thật. Thi đấu hơn 4 tiếng đồng hồ, và giờ đã - gần 2 giờ sáng. Tôi nhớ lại năm 2012 khi tôi đấu với Rafa ở trong trận chung kết dài gần 6 tiếng!”.

“Cường độ và chất lượng thi đấu cực kỳ cao và tôi biết đó mới là cách duy nhất để tôi giành chiến thắng trước cậu ấy trong trận đấu bán kết diễn ra vào tối nay. Cậu ấy đã thắng tôi 5 trận gần nhất. Cậu ấy có số điện thoại của tôi, vì vậy tôi phải đổi số điện thoại cho trận đấu tối nay”, Djokovic cho biết khôn khéo.

“Nói đùa vậy thôi, tôi đã nói với cậu ấy ở trên lưới, cảm ơn vì đã cho tôi ít nhất 1 trận thắng. Tôi vô cùng kính trọng cậu ấy, một tay vợt xuất sắc. Cậu ấy luôn thúc đẩy bạn đến giới hạn, và tối nay cậu ấy đã làm điều đó với tôi”

“Vì vậy, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay lớn… Tối nay là một trong những đêm tuyệt vời nhất, nếu không muốn nói là đêm tuyệt vời nhất, về mặt không khí và sự cổ vũ, mà tôi từng có ở Úc”, Nole nói.

Đây là trận đấu 5 ván đầu tiên của Djokovic kể từ Roland Garros năm 2024, khi anh vượt qua Francisco Cerundolo. Đối thủ của Djokovic trong trận chung kết là Carlos Alcaraz, người trải qua trận bán kết dài nhất lịch sử Australian Open (5 giờ 27 phút) với Alexander Zverev, để lần đầu tiên lọt vào chung kết ở Úc.

“Tôi đã xem trận Alcaraz-Zverev. Tôi rất là háo hức được ra sân đấu. Một trận đấu rất tuyệt vời Djokovic nói,”Chúng tôi đã cố gắng duy trì chất lượng cường độ tương tự, nhưng phải dành lời khen cho cả 2, đều đã chiến đấu hết mình”

“Tôi cũng đã gặp gỡ Carlos ngay sau trận đấu đó và cậu ấy nói với tôi: “Tôi xin lỗi vì đã làm chậm trận đấu của anh!”, và tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã già rồi cần đi ngủ sớm hơn. Tôi rất mong được gặp lại cậu ấy trong vài ngày tới”.

Djokovic chưa giành được danh hiệu Grand Slam nào kể từ US Open 2023, cơn khô hạn bởi sự thống trị của Sinner - Alcaraz, họ chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần đây. Tay vợt người Ý và người Tây Ban Nha cũng tranh tài ở trong 3 trận chung kết Grand Slam trước đó, nhưng Djokovic đã phá vỡ kịch bản quen thuộc này.

Anh đã ngăn cản họ trở thành Cặp đôi thứ 2 ở trong Kỷ nguyên Mở gặp nhau trong 4 trận đấu chung kết Grand Slam liên tiếp, như là những gì mà anh và Rafael Nadal đã từng làm giữa Wimbledon 2011 cho đến Roland Garros 2012.

Tay vợt người Serbia bước vào trận chung kết vào với lợi thế dẫn trước 5-4 xét về thành tích đối đầu trực tiếp Alcaraz. Anh cũng từng thắng Alcaraz ở tứ kết Australian Open 12 tháng trước. Và Djokovic cũng bước vào trận chung kết với thể lực tốt hơn, khi dành ít thời gian hơn trên sân nhờ chuyến hành trình có phần may mắn.

Giờ đây, phía trước anh là ngưỡng cửa lịch sử: Ngôi vô địch Grand Slam thứ 25. Hiện tại, cả thế giới hầu như ủng hộ anh, ngay cả những fan của Roger Federer hay là Nadal cũng muốn thấy anh làm nên lịch sử. Thắng nhé, Nole!

Đ.Hg.