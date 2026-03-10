Indian Wells 2026: Carlos Alcaraz thoát khỏi rắc rối trước Arthur Rinderknech, giành vé vòng 4

Carlos Alcaraz đã biến tình huống khó khăn - và cả rắc rối trở thành một chiến thắng ấn tượng với màn ngược dòng kết thúc ngoạn mục trong trận đấu với lại đối thủ Arthur Rinderknech tại giải BNP Paribas Open - Indian Wells 2026.

Alcaraz vào vòng 4

Bị dẫn trước 1 ván và một break sớm bởi tay vợt người Pháp có những cú giao bóng mạnh mẽ, Alcaraz lật ngược tình thế để giành chiến thắng với điểm số 6-7 (6-8), 6-3 và 6-2, kéo dài khởi đầu hoàn hảo của anh ấy trong mùa giải 2026 lên con số 14-0.

“Tôi phải nói rằng anh ấy đã chơi thứ quần vợt hay nhất của mình ở trong ván đầu tiên và đầu ván thứ 2. Đối với tôi, điều đó thực sự rất khó khăn!”, Alcaraz, người đã bị Rinderknech kìm hãm bởi lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ ban đầu, thừa nhận!

“Thành thật mà nói, tôi đã gặp khó khăn, nhưng tôi thực sự hài lòng với cách mình xử lý mọi chuyện. Tôi chấp nhận điều đó, tiếp tục thi đấu, giữ vững tinh thần, sau đó cố gắng làm khác đi một chút... Tôi nghĩ rằng tôi chỉ bắt đầu chơi chắc chắn hơn, và chờ đợi cơ hội của mình”.

Alcaraz suýt nữa giành được ván đầu tiên đầy kịch tính, nhưng lại đánh hụt cú thuận tay ở set-point lúc điểm số là 6-5, sau khi bị dẫn đến 2-5. Rinderknech đã tận dụng triệt để lợi thế để giành chiến thắng trong loạt tie-break, sau đó tiếp tục củng cố lợi thế của mình với break ngay từ đầu ván 2.

Nhưng Rinderknech, người đã cứu cả 2 nguy cơ thua break-point bằng lối chơi không sợ hãi trong ván 1, lần này không thể giữ vững lợi thế thắng break sớm. Theo thống kê của Infosys ATP Stats, Alcaraz tận dụng thành công 4/10 cơ hội giành break ván 2 và 3, rồi áp đảo đối thủ sau khi tìm được nhịp điệu thi đấu trên sân.

Ngay cả vấn đề nhỏ ở mắt cá chân cũng không thể ngăn cản Alcaraz giành trận thắng 14 trong mùa, chỉ có một bước hụt ​​nhỏ gây lo ngại ở đầu ván 2. Mặc dù, Alcaraz dự định sẽ nhờ bác sĩ vật lý trị liệu kiểm tra mắt cá chân, nhưng lối chơi của anh dường như là đã trả lời tất cả những gì anh cần:

“Tôi di chuyển hoàn toàn hoàn hảo trong ván 3, vì vậy hy vọng là ngày mai sẽ không có gì đáng lo ngại cả”, tay vợt 22 tuổi quê ở El Palmar cho biết - sau khi lọt vào vòng 4 của giải Tiểu Grand Slam trên đất Mỹ ở Vùng sa mạc California lần thứ 5 liên tiếp.

Ngoài việc kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa, bao gồm các danh hiệu Australian Open và Qatar Open - Alcaraz cũng giành được chiến thắng 32 liên tiếp ở trên mặt sân cứng ngoài trời, tính từ giải Miami Masters năm ngoái.

Alcaraz cũng nâng thành tích đối đầu với Rinderknech lên thành 6-0 tại, theo Hệ số Lexus ATP Head2Head, trong khi đó thì Rinderknech (Á quân Shanghai Masters) đã để thua 11/12 set gần nhất trước tay vợt số 1 thế giới trên bảng xếp hạng PIF ATP.

Alcaraz sẽ bước vào vòng 16 chống lại Casper Ruud (Na Uy, Hạt giống số 13 giải đấu). Nếu xét Hệ số đối đầu trực tiếp, Alcaraz đang dẫn trước đối thủ đến từ Bắc Âu đến 5-1. Tuy vậy, Ruud cũng đang có phong độ tốt khi mới ngược dòng thắng Valentin Vacherot (người đánh bại Rinderknech ở chung kết Shanghai) với điểm số 3-6, 6-3, 6-4.

Cuối cùng, Daniil Medvedev đã khép lại giải đấu đơn nam buổi tối bằng chiến thắng 6-4 và 6-0 trước Sebastian Baez. Cả 2 tay vợt đều bước vào trận đấu với thành tích dẫn ATP Tour mùa này với 14 trận thắng. Như vậy, Medvedev trở thành người đầu tiên đạt được 15 chiến thắng trong mùa.

Đ.Hg.