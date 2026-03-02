Indian Wells 2026: Gael Monfils và Venus Williams dẫn đầu danh sách wild-card

Gael Monfils sẽ xuất hiện ở Indian Wells cho lần cuối cùng, Huyền thoại Venus Williams quay trở lại và cả sự góp mặt của Bianca Andreescu, đó là những cái tên nổi bật hưởng suất wild-card tại kỳ giải BNP Paribas Open 2026.

Monfils nhận kỷ vật chia tay ở Australian Open

Khi mặt trời buổi bình minh ló dạng ở trên thung lũng Coachella, BNP Paribas Open - Indian Wells chuẩn bị biến sa mạc thành thánh địa quần vợt toàn cầu. Nơi đây sắp sửa diễn ra giải ATP Masters 1000 đầu tiên của mùa giải cùng với giải đấu WTA 1000 hàng đầu, thường được mệnh danh là: “Tiểu Grand Slam” (hay “Grand Slam thứ 5).

Việc xác nhận chính thức các tay vợt được nhận suất đặc cách năm nay, với một loạt thay đổi vào phút chót trong danh sách tham gia thi đấu đã tạo nên bối cảnh cho một trong những điểm dừng chân danh giá nhất ở bên ngoài 4 kỳ Grand Slam, được tổ chức tại địa điểm vẫn thường được gọi là: “Thiên đường quần vợt”.

Tiêu điểm của thông báo là sự xuất hiện cuối cùng của Gael Monfils ở vùng sa mạc này. Biểu tượng 39 tuổi, người luôn được khán giả yêu thích nhờ những cú đánh đẹp mắt, xác nhận mùa giải này là mùa giải chuyên nghiệp cuối cùng của anh.

Trở lại cho chiến dịch lần thứ 16 và sẽ cũng là sau chót tại Indian Wells Tennis Garden, Monfils dẫn đầu “một dàn khách mời đa dạng” đang tìm cách tạo dấu ấn trên mặt sân cứng nổi danh của nước Mỹ, giữa bối cảnh tên lửa - bom đạn đang vang rền ở Trung Đông.

Monfils sẽ dẫn đầu nhóm các tay vợt hưởng suất wild-card để vào thẳng vòng đấu chính của Indian Well 2026, bao gồm cả Rafael Jodar - Nhà vô địch Trẻ US Open 2024, và Michael Zheng - Ngôi sao của Trường Đại học Columbia, người mà mới đây đã gây ra bất ngờ khi đánh bại Sebastian Korda ở Melbourne Park.

Những tay vợt khác như đối thủ kỳ cựu người Mỹ - Martin Damm Jr. (đã lọt vào bán kết giải đấu tại Montpellier) và Zachary Svajda (một người gốc Nam California), cả 2 đều sẽ tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà khi cùng nằm trong danh sách wild-card ở giải nam.

Danh sách wild-card ở giải nữ cũng quy tụ nhiều ngôi sao, nổi bật nhất chính là Huyền thoại Venus. Ở tuổi 45, Williams tiếp tục thách thức thời gian, không gian để trở thành tay vợt lớn tuổi nhất ở trong lịch sử giải đấu tham gia vòng đấu chính.

Ngoài ra, danh sách wild-card giải nữ Indian Wells 2026 cũng đánh dấu sự tái xuất hiện rất quan trọng của Andreescu. Nhà vô địch đơn nữ hồi năm 2019 đã từng là tay vợt hưởng suất wild-card đầu tiên lên ngôi ở Indian Wells Tennis Garden.

Sloane Stephens - Nhà vô địch US Open 2017, Donna Vekic - người giành HCB Olympic, và cả Jennifer Brady - Á quân Australian Open 2021 (đang có màn trở lại được mong chờ ở cấp độ WTA 1000) là những nhân vật nữ nổi tiếng khác hưởng suất wild-card năm nay.

Trong khi những suất đặc cách sẽ mang đến điểm nhấn cho câu chuyện, thì những tay vợt hàng đầu thế giới cũng đang hội tụ tại California. Tay vợt Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic được phát hiện tại khu vực này, với mong muốn tiếp tục khẳng định kỷ lục của mình tại sa mạc.

Anh sẽ cùng góp mặt với “bộ đôi người Ý” là Jannik Sinner và Lorenzo Musetti, người chưa thi đấu trở lại kể từ khi bỏ cuộc sớm tại Australian Open, hứa hẹn tạo ra những lát cắt độc đáo và đặc sắc theo cách riêng.

Vòng đấu loại của Indian Wells - BNP Paribas 2026 đang diễn ra khá quyết liệt. Ngày mai, thứ Ba 3-3-2026, Izyan “Zizou” Ahmad (cậu trai mới chỉ 15 tuổi người Mỹ) - người vốn thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu từ thời điểm cậu “móc nghéo tay” hứa hẹn với Roger Federer hồi 2017 sẽ có trận ra mắt chống lại Tirante Thiago (Argentina, hạng 76 ATP).

Đ.Hg.