Quần vợt Việt Nam có suất chính thức dự vòng loại chung kết giải trẻ Davis Cup vào tháng 5

Hai tay vợt Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia đã chính thức có suất tham dự vòng loại chung kết giải trẻ Davis Cup 2026.

Các tay vợt của Việt Nam đã có suất tham dự vòng loại chung kết giải Davis Cup 2026 vào tháng 5. Ảnh: VTF

Hai tay vợt của Việt Nam đã vượt qua vòng sơ loại khu vực châu Á-châu Đại Dương để có suất chính thức tham dự vòng loại chung kết giải trẻ Davis Cup 2026.

Ở vòng sơ loại khu vực châu Á-châu Đại Dương vừa khép lại tại Sri Lanka, Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia đã vào chung kết nhưng thua 0-2 trước cặp tay vợt của quần vợt trẻ Malaysia.

Trước khi vào chung kết, cặp tay vợt của Việt Nam đã vượt qua đội Saudi Arabia tại tứ kết và thắng Turkmenistan ở bán kết. Việc lọt vào chung kết cùng giúp đội quần vợt trẻ Việt Nam và Malaysia có suất góp mặt vòng loại chung kết giải trẻ Davis Cup 2026 dành cho khu vực châu Á-châu Đại Dương được tổ chức tại Kazakhstan từ ngày 18 tới 25-5.

Giải đấu vòng sơ loại vừa qua đã thu hút các tay vợt của 15 đội tham dự gồm Malaysia, Việt Nam, Sri Lanka, Turkmenistan, Saudi Arabia, Singapore, Philippines, Myanmar, Macau (Trung Quốc), Lào, Mông Cổ…

Ngày 29-3, các tay vợt Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia đã về nước sau thi đấu. Ban huấn luyện đội quần vợt trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để 2 tay vợt đạt phong độ tốt nhất bước vào tranh tài ở Kazakhstan vào tháng 5 tới đây. Chỉ đạo chuyên môn cho Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia ở cuộc tranh tài vừa qua tại Sri Lanka là HLV Trần Hoàng Anh Khoa.

MINH CHIẾN