Monte Carlo Masters 2026: Carlos Alcaraz ra đòn như tia chớp trong trận mở màn

Nhà đương kim vô địch Monte Carlo Masters - Carlos Alcaraz đã giành chiến thắng áp đảo và chóng vánh có điểm số 6-1, và 6-3 trước Sebastian Baez trong trận đấu mở màn ở trên sân Rainier III, nơi anh gần như không mắc sai lầm nào chỉ trong 70 phút thi đấu.

Alcaraz thắng nhanh như tia chớp trước sự chứng kiến của "Tia chớp" Bolt

Thứ tốc độ mà anh tung ra để hạ gục Baez, tay vợt từng giành 6 danh hiệu trên mặt sân đất nện của ATP Tour chắc chắn sẽ gây ấn tượng với Usain Bolt - Ngôi sao chạy nước rút huyền thoại người Jamaica vốn đã theo dõi trận đấu từ phía trên khán đài.

“Đây là một khởi đầu thực sự tốt cho tôi tại giải đấu!”, Alcaraz chia sẻ, “Thành thật mà nói, tôi tự mình ngạc nhiên về trình độ của mình. Tôi nghĩ là mình sẽ chơi tệ hơn một chút, nhưng tôi rất hài lòng với tất cả những gì mình làm được hôm nay”.

“Có lẽ có một vài thứ tôi đã không chơi tốt ở trong ván đấu thứ 2. Tôi đã để anh ấy bắt nhịp kịp với trận đấu, nhưng mà nhìn chung thì, tôi cảm thấy rất là vui khi được thi đấu trở lại trên mặt sân đất nện”, Alcaraz hào hứng cho biết khi thắng trận đầu...

Alcaraz thắng dễ

Thi đấu ở trên mặt sân đất nện lần đầu tiên - kể từ chiến thắng kịch tính trước Jannik Sinner trong trận chung kết Roland Garros hồi tháng 7-2025, Tay vợt số 1 thế giới trên BXH của ATP đã bẻ game giao bóng của Baez những 5 lần, chỉ 1 lần mất giao bóng.

Alcaraz hiện đang nỗ lực tiếp nối mùa giải xuất sắc trên mặt sân đất nện năm ngoái, khi đạt thành tích 22-1 trên mặt sân đỏ bụi. Tại Monte-Carlo, anh cũng thi đấu trong tâm thế biết đối thủ truyền kiếp của mình là Sinner sẽ có cơ hội soán ngôi vị số 1 thế giới.

“Tôi sẽ mất vị trí số 1 thế giới (vào một thời điểm nào đó). Tôi không biết, liệu điều đó sẽ xảy ra ở giải đấu này (hay là một giải đấu khác)”, Alcaraz nói, “Tôi đang phải bảo vệ rất nhiều điểm số, thế cho nên, tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ là rất khó khăn”.

“Ngay cả khi tôi bảo vệ được điểm, Jannik cũng sẽ ghi thêm điểm. Tôi sẽ chỉ cố gắng chơi hết sức mình và xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng với tôi, vị trí số 1 hiện không phải là điều tôi nghĩ đến. Tôi chỉ đang cố gắng cảm thấy thoải mái nhất trên sân đất nện và xem diễn biến của mùa giải trên sân đất nện như thế nào”.

Sau khi để thua 2/3 trận đấu gần đây nhất trước Monte-Carlo, Alcaraz thể hiện phong độ xuất sắc nhất trước tay vợt hạng 65 thế giới người Argentina. Anh sử dụng các cú thuận tay mạnh mẽ để kiểm soát các pha bóng ngay từ đầu, với lối chơi chủ động.

Alcaraz đã giành được 83% (25/30) điểm số ngay từ những cú giao bóng 1, theo như là thống kê của Infosys ATP Stats. Với chiến thắng này, anh hiện có thành tích 18-2 trong mùa, bao gồm cả chức vô địch tại giải Australian Open và Qatar Open (Doha).

Thử thách tiếp theo của Alcaraz (đã 26 lần giành danh hiệu ATP Tour) tại CLB Đồng quê Monte Carlo là cuộc chạm trán ở vòng 3 với người chiến thắng trong cặp đấu giữa Tomas Martin Etcheverry (một người Argentina khác) và Terence Atmane (của Pháp).

Trước đó, Sinner đã khởi động mục tiêu kép tại Monte Carlo theo phong cách đầy ấn tượng! Chỉ 9 ngày sau khi giành “Cú đúp Ánh dương” mà không để thua ván nào, tay vợt Ý tiếp tục duy trì thứ phong độ đó trên sân đất nện với chiến thắng 6-3, 6-0 trước Ugo Humbert.

Sinner cũng thắng rất nhanh

Bên cạnh việc theo đuổi danh hiệu Masters 1.000 trên sân đất nện đầu tiên của sự nghiệp trong tuần này, Sinner hiện cũng đang cạnh tranh giành lại vị trí số 1 trên BXH của ATP từ đối thủ, cũng là Đương kim vô địch giải Alcaraz. Họ sẽ tranh đua thú vị ở Monte Carlo.

“Tôi đã có một màn trình diễn tốt”, Sinner nói - sau khi nâng tỷ số đối đầu với Humbert lên là 2-1, “Bạn sẽ phải thay đổi lối chơi của mình một chút, cách tiếp cận các tình huống nhất định. Giải đấu đầu tiên ở trên sân đất nện không bao giờ dễ dàng. Tôi đã đến đây với tâm trạng tốt nhưng đồng thời cũng không đặt nhiều kỳ vọng”.

Bolt gặp Sinner trước khi xem trận đấu của Alcaraz

Đ.Hg.