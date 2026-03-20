Miami Open 2026: Iga Swiatek tìm cách đơn giản hóa lối chơi sau khi thua sốc trận đấu mở màn

Iga Swiatek cho biết cô sẽ cố gắng đơn giản hóa lối chơi, sau khi bất ngờ để thua 1-6, 7-5, 6-3 trước tay vợt hạng 50 thế giới Magda Linette tại vòng 2 của Miami Open. Đây là thất bại ngay trận mở màn đầu tiên của cô trong 74 giải đấu WTA Tour gần đây.

Tay vợt hạng 3 thế giới, được miễn thi đấu vòng đầu tiên và vào thẳng vòng 2, tưởng chừng sẽ dễ dàng giành chiến thắng sau khi thắng nhanh ván 1, nhưng mà người đồng hương Ba Lan của cô là Linette, đã nhanh chóng lật ngược tình thế, tạo nên cú sốc lớn đầu tiên của giải đấu.

“Tôi cảm thấy thứ quần vợt rất là phức tạp ở trong đầu mình," Swiatek nói với các phóng viên, ngay khi thất bại cô đã được mổ xẻ trong phòng họp báo, “Tôi biết là, đáng lẽ ra nó phải đơn giản hơn. Về mặt tâm lý và cả cảm giác của tôi trên sân, sẽ cần thêm một thời gian nữa!”.

Tay vợt 24 tuổi cho biết lối chơi mang đậm tính chiến thuật của cô đã sụp đổ ở trong ván đấu thứ 2 và thứ 3, góp phần dẫn đến thất bại ngay trong trận mở màn giải đấu lần đầu tiên kể từ khi cô sớm bị loại ở WTA Finals hồi năm 2021. Cô đã để thua sau 2 giờ 10 phút thi đấu.

“Đó đơn giản chỉ là một trận đấu tệ đối với tôi... vô thức hay có ý thức, tôi khó mà nói được. Tôi cần phải nỗ lực để vượt qua điều đó, bởi vì tôi đã không cảm thấy những điều như vậy ở trong khoảng 5 năm qua rồi”, Cựu Nữ hoàng WTA người Ba Lan chia sẻ về cảm nhận mình.

“Nhưng tôi sẽ quay lại làm việc ngay lập tức, cố gắng rút ra điều gì đó tích cực - từ các buổi tập và tìm ra cách giải quyết vấn đề”, Swiatek hứa hẹn khi trải qua màn khởi đầu khá chậm chạp trong mùa này, tính đến thời điểm này của năm 2026, cô đã để thua đến 6 trận đấu.

Về phần mình, tay vợt 34 tuổi quê Poznan đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của chiến thắng: “Tôi không thích làm ầm ĩ về chuyện này. Do bởi vì không có nhiều tay vợt người Ba Lan chơi quần vợt chuyên nghiệp đỉnh cao, nên nó thu hút nhiều sự chú ý hơn một chút. Rõ ràng Iga đặt ra một tiêu chuẩn rất cao cho chúng tôi, điều thường không thể đạt được”.

“Dù sao, tôi nghĩ đó là một chiến thắng tuyệt vời đối với tôi, nó có ý nghĩa rất lớn ở giai đoạn này trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi không muốn bình luận về nó theo cách có thể làm giảm giá trị của cô ấy”, tay vợt sẽ đấu với lại “Nữ hoàng Đông Nam Á” - Alexandra Eala ở vòng sau cho biết.

