Quần vợt

Môn pickleball tổ chức thi đấu 5 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

Các đơn vị cả nước đã được nắm bắt chương trình thi đấu chính thức môn pickleball dành cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các tay vợt sẽ có cơ hội thi đấu 5 nội dung môn pickleball Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã ban hành Điều lệ chuyên môn đối với môn pickleball. Lần đầu tiên, môn thể thao mới này đưa vào chương trình chính thức tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.

Lần này, VĐV pickleball sẽ được cơ hội thi đấu 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Môn pickleball sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 29-11 tại TPHCM.

Quy định của Ban tổ chức môn pickleball Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ghi rõ các tay vợt của từng đơn vị đăng ký tham dự phải từ 12 tuổi trở lên. Điều lệ cũng không quy định việc xét điểm, tính trình và giới hạn tuổi khi VĐV tham gia các nội dung chính thức. Do vậy, các đơn vị phải tính toán lực lượng cụ thể khi đăng ký với Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 theo Điều lệ.

“Nếu số đội đăng ký tham dự giải ở từng nội dung từ 16 VĐV đơn, 16 đôi VĐV trở xuống Ban tổ chức sẽ áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn chia bảng. Nếu có 4 bảng sẽ lấy xếp hạng nhất, hạng nhì vào thi đấu chéo; 3 bảng sẽ lấy 3 đội xếp hạng nhất và 1 đội xếp hạng nhì cao điểm nhất; 2 bảng sẽ lấy đội xếp hạng nhất hạng nhì vào bán kết thi đấu chéo. Từ 17 đội trở lên sẽ thi đấu loại trực tiếp.

Các nội dung chỉ được tổ chức khi có đủ 4 VĐV hoặc 4 đôi VĐV; Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp 11 điểm, VĐV/Đôi nào thắng 2 hiệp trước là thắng cuộc. Trong mỗi hiệp đấu, nếu tỷ số là 10-10 thì VĐV/Đôi nào thắng cách biệt 2 điểm sẽ giành chiến thắng, thi đấu đến điểm cuối cùng là 15, hiệp thi đấu thứ 3 đến 6 điểm đổi sân”, quy định chuyên môn được đưa ra.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức môn pickleball Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 sẽ nhận danh sách đăng ký chính thức (hạn chót) dành cho các đơn vị vào ngày 1-9.

MINH CHIẾN

