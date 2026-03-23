Miami Open 2026: Sebastian Korda trao chén đắng cho Carlos Alcaraz

Khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi thắng 17 trận đấu liên tiếp, liên tục lên ngôi tại Úc mở rộng và Qatar Open, Carlos Alcaraz bắt đầu phải uống “những chén đắng” liên tục trong thời gian gần đây. Anh vừa thua Sebastian Korda 3-6, 7-5, 4-6 ở vòng 2 của Miami Open - Miami Masters 2026.

Korda bất ngờ thắng Alcaraz

Tay vợt hạng 36 thế giới người Mỹ giành đã chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt số 1 thế giới, khiến Alcaraz bị loại sớm lần thứ hai liên tiếp tại Miami - nơi anh từng nâng cao chiếc cúp vô địch hồi 2022, nhưng lại để thua trận mở màn trước tay vợt người Bỉ xếp hạng 55 là David Goffin hồi năm ngoái.

Tưởng như Korda bỏ lỡ cơ hội khi anh giao bóng để kết thúc trận đấu ở tỷ số 5-4 trong ván 2 và bị mất break trắng. Alcaraz thắng 2 game tiếp theo, buộc trận đấu bước sang ván 3. Tay vợt người Tây Ban Nha đã gia tăng cường độ, nhưng Korda lại không hề nao núng, chính Korda thắng break để dẫn trước 4-3 khi Alcaraz đánh cú thuận tay ra ngoài.

Korda giữ game giao bóng tiếp theo tự tin, tung cú đánh trên không ghi điểm ở điểm quyết định game-point, khi Alcaraz giữ được game giao bóng buộc Korda phải giao bóng để kết thúc trận đấu một lần nữa, tay vợt người Mỹ không mắc sai lầm, ấn định chiến thắng ở match-point thứ 2 khi Alcaraz trả giao bóng ra ngoài.

“Tôi đã đi một con đường vòng, chắc chắn rồi - căng thẳng hơn một chút so với mong muốn nhưng tôi hài lòng với cách mình đã chơi, hài lòng với cách mình đã kiên trì. Cậu ấy thật phi thường ở mọi khía cạnh trong lối chơi của mình, di chuyển, những cú volley, cú thuận tay, cú trái tay, và không có gì cậu ấy không thể làm được”, Korda nói về Alcaraz.

Korda có nói thêm sau khi trở thành người Mỹ thứ 6 đánh bại một tay vợt số 1 thế giới kể từ năm 2015: “Tôi đã phải tự vấn bản thân rất nhiều. Tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc thăng trầm. Tôi từng đối đầu với nhiều đối thủ lớn - nhưng không phải lúc nào cũng có thể kết liễu được trận đấu”.

“Tôi cảm thấy khi chạm trán các tay vợt hàng đầu, mình thường lại đánh hỏng lung tung - vì cứ cố gồng mình làm quá nhiều thứ. Tôi đã có ngồi lại với Ryan (HLV Ryan Harrison), và rồi mục tiêu của chúng tôi hôm nay chỉ là chơi ở mức “bình thường” thôi, không cố gắng tạo ra điều gì quá cao siêu cả”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Korda đối mặt với tay vợt vượt qua vòng loại người Tây Ban Nha Martin Landaluce hoặc Hạt giống số 14 người Nga - Karen Khachanov để tranh một suất vào vòng đấu tứ kết. Trong sự nghiệp của mình, Korda mới chỉ 1 lần lọt đến tứ kết Miami Open, đó là giải đấu hồi năm ngoái, khi mà anh bị Novak Djokovic loại.

Còn đối với Alcaraz, tay vợt 22 tuổi quê ở El Palmar hiện đã để thua 2/3 trận gần đây nhất, và đó là điều đối nghịch hoàn toàn với giai đoạn thăng hoa đầu mùa. Tuy vậy, Alcaraz có thể tận dụng quãng nghỉ ngơi hiện tại để làm tươi mới lại bản thân trước khi bước vào mùa giải sân đất nện sở trường châu Âu.

Đ.Hg.