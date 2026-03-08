Indian Wells 2026: Carlos Alcaraz thắng dễ, Novak Djokovic thoát hiểm

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã dễ dàng vượt qua Grigor Dimitrov với điểm số 6-2, 6-4 để tiến vào vòng 3 giải BNP Paribas Open - Indian Wells 2026, trong khi Novak Djokovic phải lội ngược dòng giành chiến thắng 3 ván trước Kamil Majchrzak.

Alcaraz dễ dàng vào vòng 3

Tay vợt trẻ mới 22 tuổi người Tây Ban Nha không gặp khó khăn gì trước Cựu số 3 thế giới người Bulgaria, anh đã thắng dễ Dimitrov sau 2 ván trắng để nâng thành tích toàn thắng ở trong năm 2026 của mình lên con số 13-0 chỉ sau vỏn vẹn 66 phút đồng hồ!

Trong khi đó, Djokovic (từng 5 lần vô địch Indian Wells) lại gặp phải khó khăn khi đến Vùng sa mạc California trong những năm gần đây. Anh tiếp tục thi đấu vất vả trong 2 giờ 12 phút, cuối cùng mới khuất phục đối thủ Ba Lan hạng 57 thế giới 4-6, 6-1, 6-2.

Với Alcaraz, anh cho biết anh đã có cảnh giác Dimitrov, nhưng ngay cả ở trong điều kiện gió mạnh tại Indian Wells Tennis Garden, thì anh vẫn kiểm soát được trận đấu, và tung ra những cú đánh mạnh mẽ - cũng cực kỳ chính xác từ vạch vôi cuối của sân đấu...

Alcaraz hầu như không đổ mồ hôi và nở rất nhiều nụ cười với sự thoải mái cao độ, cứu được nguy cơ thua break-point duy nhất mà anh ấy phải đối mặt trong ván 2, và thậm chí anh còn được đối thủ đập tay để khích lệ trong quãng thời gian nghỉ giữa các game.

“Nhìn chung, tôi thực sự rất hài lòng với những gì mình đã làm được ở trong ngày hôm nay”, Alcaraz (người vừa giành chiến thắng tại giải Úc mở rộng và trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn thành Career Grand Slam) hào hứng cho biết sau chiến thắng.

Anh có giành thêm danh hiệu Qatar Open trước khi bay đến Mỹ để theo đuổi danh hiệu Indian Wells thứ 3, cũng sẽ là danh hiệu thứ 3 liên tiếp trong mùa giải 2026 tuyệt vời này. “Tôi rất thích ở đây, tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi chơi thoải mái, bình tĩnh và thư giãn”, anh nói.

Về phần Djokovic, dù đang chia sẻ Kỷ lục sở hữu nhiều danh hiệu Indian Wells nhất cùng với Huyền thoại Thụy Sỹ Roger Federer, nhưng mà Cựu số 1 thế giới người Serbia có nhận thấy, những phút đầu trận đấu ở California trong những năm gần đây không hề dễ dàng.

Djokovic đã phải vật lộn trong suốt 132 phút đồng hồ trên sân đấu đầy gió, khi mà Majchrzak giành 2 break-point nhanh chóng ngay trong 2 ván đấu mở màn, trước khi Djokovic bắt đầu tìm được nhịp điệu của mình từ vạch cuối sân và khẳng định ưu thế của anh.

“Kamil là một tay vợt có lối chơi rất là chắc chắn”, Djokovic thừa nhận thực tế vừa mới diễn ra trên sân đấu, “Tuy rằng cậu ấy không có sức mạnh vượt trội, nhưng cậu ấy lại có đầy đủ các kỹ thuật đánh bóng và không ngại chủ động tấn công ngay từ đầu”.

“Cậu ấy đã chơi một ván đấu đầu tiên quá tuyệt vời. Tôi thì lấy lại tinh thần và bắt đầu cảm nhận bóng tốt hơn”, Djokovic nói thêm sau trận đấu với những pha bóng kéo dài cực kỳ hấp dẫn, bao gồm cả pha bóng 40 lần chạm vợt trong game mở màn của ván 3.

Majchrzak giữ lại được game đó, nhưng mà Djokovic đã bẻ giao bóng của anh này 2 lần trên đường dẫn trước 5-2 và cuối cùng trông thoải mái hơn khi kết thúc game bằng một cú vô lê trái tay ghi điểm. Đây là một chiến thắng đặc biệt thỏa mãn đối với Djokovic, xét đến những khó khăn gần đây của anh tại Vùng sa mạc California.

Lần cuối cùng Djokovic vô địch Indian Wells là hồi năm 2016. Từ đó đến nay, anh luôn chật vật khi đến với “Miền đất phước lành xa xưa”, cũng chưa từng quay lại vòng tứ kết. Năm ngoái, anh thua Botic van de Zandshculp ở vòng 2, còn năm trước đó, anh thua Luca Nardi vòng 3.

“Thật khó để tìm lại phong độ tốt nhất của mình, đặc biệt là vào đầu giải đấu”, Djokovic vui mừng cho biết, “Vì vậy, tôi rất vui - vì đã vượt qua được thử thách đầu tiên”.

Đ.Hg.