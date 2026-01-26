Australian Open 2026: Lorenzo Musetti hạ Taylor Fritz, thiết lập đại chiến tứ kết với Novak Djokovic

Hạt giống số 5 Lorenzo Musetti đã có một màn trình diễn đầy cảm hứng vượt qua Taylor Fritz với điểm số 6-2, 7-5, 6-4 tại Rod Laver Arena. Chiến thắng này giúp anh lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết Australian Open, nơi anh sẽ đối đầu với Novak Djokovic.

Musetti sẽ đấu với Djokovic

Dù vừa trải qua “trận marathon dài 5 ván” đầy kịch tính với Tomas Machac ở vòng trước, Musetti dường như không hề lộ dấu hiệu kiệt sức. Anh đã bẻ thành công hai game giao bóng sấm sét của Fritz ngay trong ván đấu mở màn.

Tay vợt người Ý đã chơi với một phong thái đầy quyền uy và tính nghệ thuật ở cuối ván 2 - ván đấu anh giành chiến thắng nhờ 3 game thắng liên tiếp. Sau đó, anh tiếp tục bẻ giao bóng sớm ở ván 3 để dồn toàn bộ áp lực lên vai đối thủ người Mỹ.

“Thú thật, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi hiểu Taylor rất rõ, chúng tôi đã đối đầu nhiều lần, có nhiều trận đại chiến. Và lần trước tại Turin, cậu ấy là người chiến thắng”, Musetti chia sẻ về cuộc gặp gỡ tại ATP Finals năm ngoái.

“Tôi đến đây với một tâm thế khác và tôi nghĩ mình có một trong những màn trình diễn tốt nhất... Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã cải thiện khả năng giao bóng rất nhiều, đặc biệt là chơi tấn công hơn với những cú thuận tay - và cố gắng tận dụng sự biến hóa trong lối chơi”.

“HLV vẫn luôn nhắc nhở tôi phải chủ động hơn, dám dứt điểm để chiếm thế thượng phong trong các loạt bóng bền giằng co. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm hôm nay”, tay vợt sinh năm 2023 tại Carrara giải thích về bí quyết chiến thắng!

Hạt giống số 9 đã phải chạy mệt nhoài khắp mặt sân trước lối đánh biến ảo của đối thủ 23 tuổi, dù nỗ lực hết mình bám đuổi nhưng Musetti đã kết thúc trận đấu đầy phong cách. Giờ đây, anh sẽ bước vào cuộc đối đầu đầy hứa hẹn với Huyền thoại sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam là Djokovic.

Tay vợt người Serbia đã tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất sớm hơn, sau khi đối thủ ở vòng 4 của anh là Jakub Mensik xin rút lui vì chấn thương cơ bụng vào Chủ nhật. Với Djokovic ở độ tuổi này và thể trạng này, thêm 1 ngày nghỉ ngơi vô cùng giá tri.

“Với Novak, chúng tôi đã đấu với nhau rất nhiều lần và mỗi lần như vậy, trước hết đều là một bài học”, Musetti - người mới chỉ thắng có 1/10 lần đối đầu với tay vợt vĩ đại 38 tuổi - chia sẻ đầy thú vị và thẳng thắn.

“Được đứng chung sân với anh ấy là một vinh dự, và mỗi lần rời sân tôi đều rút ra được điều gì đó mà tôi tin rằng là thực sự sẽ giúp mình tìm cách chiến thắng anh ấy. Anh ấy không phải thi đấu hôm nay, nên tôi chắc chắn anh ấy sẽ không mệt mỏi”.

“Hy vọng nhịp thi đấu mà tôi đang có sau trận đấu tuyệt vời hôm nay sẽ mang lại may mắn cho bản thân tôi trong trận tới. Tôi cảm thấy rất sẵn sàng để thử thách anh ấy đến mức tối đa”, Musetti hào hứng hướng đến trận tứ kết đối đầu Djokovic.

Hiện tại đã xác định được 3/4 cặp đấu ở tứ kết đơn nam của Australian Open 2026. Và đó lần lượt là: Carlos Alcaraz - Alex de Minaur, Alexander Zverev - Learner Tien, Musetti - Djokovic. Cặp tứ kết còn lại sẽ là cuộc đấu giữa Jannik Sinner và người thắng trong cặp Casper Ruud - Ben Shelton.

Đương kim vô địch Sinner đã lọt vào tứ kết sau khi thắng đối thủ đồng hương Luciano Darderi 6-1, 6-3, 7-6 (7-2). Sinner đã xử lý ổn thỏa một khoảnh khắc bất ổn ngắn ngủi cuối trận đấu muộn chiều thứ Hai để đạt kết quả 3-0.

Tay vợt số 2 thế giới đã tung ra những cú đánh đầy uy lực, kết hợp sự chính xác tuyệt đối với lối chơi sắc lẹm, giúp anh gần như loại bỏ mọi sự nghi ngờ hay những diễn biến kịch tính không đáng có trên sân.

“Trận đấu thực sự rất khó khăn. Chúng tôi là những người bạn tốt ngoài đời, đó cũng là một trở ngại nhỏ cần gạt bỏ sang một bên khi thi đấu”, Sinner chia sẻ, “Trong ván 3, tôi đã có vài cơ hội để bẻ giao bóng nhưng không tận dụng được… Sau đó, tâm lý tôi trở nên rất căng cứng, vì vậy tôi rất vui khi đã kết thúc được trận đấu chỉ sau 3 ván”.

Ở giải đơn nữ, các cặp đấu tứ kết đã hiển hiện rõ ràng: Aryna Sabalenka - Iva Jovic, Coco Gauff - Elina Svitolina, Jessica Pegula - Amanda Anisimova, Elena Rybakina - Iga Swiatek. Với việc Đương kim vô địch Madison Keys đã bị loại, Australian Open sẽ có Nhà vô địch đơn nữ mới nếu bất kỳ tay vợt nào không phải Sabalenka đăng quang.

Ngược lại, Tay vợt nữ số 1 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA sẽ trở thành Nhà vô địch lần thứ 3 (ở trong 4 năm trở lại đây) nếu lọt vào chung kết và giành chiến thắng. Nhưng trước mắt cô cần vượt qua một Jovic đang thăng hoa khi được Djokovic chỉ giáo

Đ.Hg.