Elena Rybakina muốn nối dài hào quang từ Australian Open đến Qatar Open

ĐKVĐ Australian Open - Elena Rybakina rất vui được trở lại thi đấu tại Qatar TotalEnergies Open tuần này ở Doha, nơi Tay vợt nữ người Kazakhstan hướng đến mục tiêu mà chưa ai làm được tại WTA Tour kể từ năm 2013: Giành chiến thắng tại giải đấu tiếp theo sau khi vô địch Australian Open.

Rybakina muốn vô địch Qatar Open

Tay vợt cuối cùng làm được điều này là Victoria Azarenka của Belarus, người đã tiếp nối chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Australian Open bằng chức vô địch ở thành phố Doha hồi năm 2013. Kỷ lục đó đã đứng vững 13 năm qua!

Kể từ 2013, đã có 9 tay vợt nữ đã giành chiến thắng tại 12 giải Grand Slam mở màn mùa giải tiếp theo, nhưng không ai ở trong số họ - bao gồm cả những tên tuổi tiếng tăm như là Serena Williams, Naomi Osaka và Aryna Sabalenka - có thể đăng quang tại giải đấu tiếp theo ở WTA Tour trên đất Tây Á.

Có một số chi tiết đáng lưu ý: Serena Williams đã nghỉ để sinh con sau khi cô giành chức vô địch hồi năm 2017 và không thắng giải đấu trở lại năm 2018, trong khi đó thì, Ashleigh Barty giải nghệ sau khi vô địch Australian Open 2022.

“Tôi rất vui khi được quay lại và mong chờ được thi đấu. Tất nhiên là chưa lâu lắm kể từ Úc mở rộng, nhưng tôi đã có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ bắt đầu từ đây sẽ tốt cho tôi, để tiếp tục duy trì phong độ hy vọng tôi có thể thi đấu tốt tại đây”, Rybakina chia sẻ với truyền thông tại Doha, nơi cô xếp hạt giống số 2, chỉ sau Iga Swiatek.

“Trên đường về (từ Melbourne bay về đến nhà), tôi bị cảm lạnh, vì vậy tôi phải nghỉ ngơi vài ngày và không làm gì nhiều. Tôi phải dỡ hành lý và thời gian trôi nhanh như vậy, nên giờ tôi đã ở đây. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, đó là một động lực tốt để cố gắng tiếp tục”, cô vừa cười vừa cho biết thêm!”.

“Tôi vốn không đặt quá nhiều áp lực hay kỳ vọng vào bản thân, đó là điều chắc chắn” - Elena Rybakina.

Giải Úc mở rộng 2026 là danh hiệu Grand Slam thứ 2 của Rybakina, danh hiệu đầu tiên là tại Wimbledon 2022. Tay vợt 26 tuổi cho biết chiến thắng lần này của cô rất khác so với lần đầu tiên giành Grand Slam - là vì chiến thắng tại All England Club hồi 4 năm về trước đơn giản là một bất ngờ hoàn toàn.

“Tất nhiên khác hẳn, bởi vì tại Wimbledon, trước hết, đó thực sự là điều không ngờ tới. Tôi nghĩ tôi cũng không thực sự chuẩn bị theo cách đó, nhưng mà cuối cùng mọi thứ đều diễn ra tuyệt vời với tôi. Tất nhiên là có rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc khác nhau. Ở Úc, tôi đã vào đến chung kết vài năm trước, nên tôi phần nào biết được con đường phía trước”

“Đương nhiên, mỗi ngày đều khác nhau, những kỳ vọng mới và có lẽ cách tiếp cận của tôi đối với mỗi trận đấu cũng đã khác đi một chút. Lần này thì khác, nhưng đồng thời tôi cảm thấy nó giống như là một công việc hơn. Tôi cố gắng chuẩn bị cho mỗi trận đấu một cách khác nhau”, Rybakina tâm sự.

Tay vợt số 3 thế giới biết rằng mùa giải còn dài, dù rất muốn duy trì phong độ, cô không tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân: “Hy vọng tuần này sẽ tốt đẹp, nhưng nếu không chúng ta còn rất nhiều giải đấu phía trước, và có những giải đấu lớn, vì vậy chúng ta sẽ cố gắng tập luyện và đạt kết quả tốt”.

“Tôi nghĩ các trận đấu cũng là cách luyện tập tốt nhất. Vì vậy, hãy xem tôi cảm thấy ra sao ở đây, các trận đấu diễn ra thế nào. Nhưng một lần nữa, đó là một sự luyện tập tốt, bất kể thế nào. Chúng tôi vẫn cố gắng cải thiện một số điều. Tôi chắc chắn là không đặt nhiều áp lực, kỳ vọng. Tôi chắc chắn muốn thi đấu tốt, và chúng ta sẽ xem mọi chuyện thế nào”.

Rybakina sẽ bắt đầu chiến dịch của mình tại Doha bằng trận đấu với lại Xinyu Wang của Trung Quốc (xếp hạng 33 WTA). Trận đấu dự kiến diễn ra vào trưa ngày thứ Ba, 10-2-2026 lúc 14 giờ. Mong đó sẽ là khởi đầu suôn sẻ.

Đ.Hg.