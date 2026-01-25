4 tay vợt Việt Nam tham dự nội dung đơn nam giải quần vợt ATP Challenger 50

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức tiếp tục tham dự giải đấu ATP Challenger 50. Ảnh: VTF

Sau chặng đầu tiên đã tổ chức tại Phan Thiết (Lâm Đồng), chặng thứ 2 giải quần vợt ATP Challenger 50 tiếp tục diễn ra từ ngày 26-1 tới 1-2.

Trong chặng 2 của giải lần này, quần vợt Việt Nam có 4 suất thi đấu nội dung đơn nam. Tay vợt Vũ Hà Minh Đức tiếp tục nhận tấm vé góp mặt vòng chính đơn nam. Đối thủ của Vũ Hà Minh Đức tại trận đầu tiên là Pol Martin Tiffon (Tây Ban Nha). Hiện tại, Pol Martin Tiffon đang đứng hạng 264 của quần vợt nam chuyên nghiệp thế giới. Lần này, tay vợt có thứ hạng cao nhất góp mặt chặng 2 giải ATP Challenger 50 ở Phan Thiết là Federico Agustin Gomez (Argentina). Gomez đang đứng hạng 192 thế giới và là hạt giống số 1 ở giải tại Việt Nam.

Các tay vợt còn lại của Việt Nam gồm Trần Quốc Cường, Trương Thành Minh và Nguyễn Minh Phát cũng góp mặt đơn nam nhưng phải thi đấu sơ loại. Các trận đấu sơ loại được diễn ra từ ngày 25-1. Nếu vượt qua vòng này, từng gương mặt của Việt Nam mới có suất vào vòng chính của giải.

Trước đó, chặng đầu tiên của ATP Challenger 50 đã tổ chức ở Phan Thiết (Lâm Đồng) nhưng không tay vợt nào của Việt Nam lọt tới tứ kết. Vũ Hà Minh Đức đã thi đấu giải trên nhưng dừng bước sau trận đầu tiên nội dung đơn nam.

Sau khi chặng 2 của giải ATP Challenger 50 kết thúc ở Phan Thiết, giải đấu này sẽ trở lại Việt Nam với các chặng 3 và chặng 4 vào tháng 5 năm nay. Điểm tổ chức vẫn sẽ ở Phan Thiết.

MINH CHIẾN