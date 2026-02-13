WTA Qatar Open 2026: Maria Sakkari gây sốc khi loại Iga Swiatek, giành vé bán kết

Maria Sakkari đã có màn trình diễn xuất sắc tại Doha, gây ra bất ngờ khi đánh bại tay vợt từng 3 lần đăng quang WTA Qatar Open và cũng là Hạt giống số 1 Iga Swiatek với điểm số 2-6, 6-4, 7-5 để tiến vào bán kết giải đấu đẳng cấp WTA 1.000 đầu tiên của năm 2026.

Sakkari loại Swiatek

Sakkari, người từng thua 4 trận gần nhất trước Swiatek mà không thắng được ván nào, đã bất ngờ lật ngược tình thế trước tay vợt người Ba Lan có phong độ thất thường trong một trận đấu kịch tính, đạt được thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của cô chiếu theo thứ hạng.

Chiến thắng này cũng chấm dứt chuỗi trận đáng kinh ngạc của Swiatek, người trước đó vốn chưa từng để thua 1 trận đấu nào tại một giải đấu đẳng cấp WTA 1.000 sau khi cô thắng trước ván đấu đầu tiên (với thành tích ấn tượng lên đến mức kỷ lục là 109-0).

Với kết quả này, cô sẽ đối đầu với lại người thắng cuộc trong trận tứ kết giữa Karolina Muchova và Anna Kalinskaya. Tay vợt 30 tuổi có quê ở Athens đang hướng đến danh hiệu WTA 1.000 đầu tiên, sau khi lọt vào chung kết tại Indian Wells và Guadalajara hồi năm 2022.

Cũng trong mùa giải 2022 đáng nhớ đó, Sakkari từng leo lên vị trí thứ 3 trên Bảng điểm của WTA, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp chơi quần vợt chuyên nghiệp của cô. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô đang xếp hạng 52 sau một giai đoạn khó khăn ở WTA Tour.

“Tôi không nói nên lời vì đã lâu rồi tôi mới có một chiến thắng lớn như hôm nay. Khi bạn tụt hạng và không chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, bạn nghi ngờ bản thân, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh bại được những tay vợt đó nữa”, cô nói sau chiến thắng.

“Năm ngoái ở vòng đấu thứ 2, tôi đã gặp cô ấy, lúc đó, tôi không quá tự tin hay là tin tưởng vào bản thân của mình. Nhưng năm nay thì khác, và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều”, Sakkari hào hứng cho biết sau chiến thắng bất ngờ gây sốc.

Swiatek, có thành tích đáng nể tại Doha, thắng 17/18 trận gần nhất trước cuộc gặp hôm nay và lọt vào tứ kết trong 5 kỳ giải gần đây nhất. Tuy nhiên, Cựu số 1 thế giới người Ba Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại nhịp điệu thi đấu từ cuối sân đấu.

Cả tay vợt đều khởi đầu tốt, giữ giao bóng khá dễ dàng. Nhưng, Swiatek đã tận dụng được vài điểm khá thiếu chính xác của Sakkari khi điểm số 40-15 ở trong game thứ 5, giành break-point và thắng liên tiếp 4 game tiếp theo, rồi qua đó giành quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên.

Sakkari đã đáp trả tốt, giành break-point sớm trong ván đấu thứ 2 để vượt lên dẫn trước với điểm số là 3-0. Nhưng Swiatek đã san bằng điểm số 4-4 và tưởng chừng như sẽ giành chiến thắng chung cuộc chỉ sau 2 ván thắng.

Tuy nhiên, sau khi cứu được 2 điểm break trong game thứ 9, Sakkari đã gây ra bất ngờ cho Swiatek để giành break-point quan trọng và đưa trận đấu vào ván quyết định. Kết quả là, tay vợt 30 tuổi đã chấm dứt chuỗi 9 ván thua liên tiếp trước đối thủ người Ba Lan.

