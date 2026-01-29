Australian Open 2026: Aryna Sabalenka thắng tuyệt đối 12-0, dũng mãnh tiến vào trận chung kết thứ 4

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus - Aryna Sabalenka - vừa có chiến thắng hủy diệt “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina với điểm số áp đảo 6-2, 6-3 chỉ sau 77 phút đồng hồ trong trận bán kết đơn nữ đầu tiên của Australian Open 2026. Với kết quả này, cô giành quyền vào trận chung kết thứ 4.

Sabalenka lọt vào trận chung kết thứ 4

Ở trong trận đấu “mang đậm tính chính trị”, Sabalenka đã khiến Svitolina phải thất vọng - khi hủy diệt cho tham vọng lọt vào trận chung kết giải đấu tại Melbourne Park lần đầu tiên để rạng danh Ukraine của Svitolina. Sau khi trận đấu kết thúc, 2 tay vợt cũng không bắt tay nhau...

Svitolina thường từ chối bắt tay các tay vợt đến từ Nga - và Belarus kể từ khi chiến tranh diễn ra, trước trận đấu, có một thông báo cũng được đăng tải trên màn hình lớn tại sân Rod Laver Arena, cho biết rằng sẽ không có bắt tay giữa 2 bên và yêu cầu người hâm mộ tôn trọng!

Sau kết quả thua thảm, Svitolina cũng chẳng còn lòng dạ nào để hiện thái độ của mình, cô đã nhanh chóng chào khán giả đi vào đường hầm, trong khi đó Sabalenka vẫn ở lại trên sân và thể hiện cảm xúc dữ dội, cô suýt khóc khi trả lời phỏng vấn trực tiếp trước các khán giả.

Không có vẻ hẹp hòi như Svitolina, Sabalenka đã dành sự tôn trọng và khoan dung của “kẻ thắng cuộc”: “Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này, cô ấy là một đối thủ thực sự khó chơi, cô ấy đã chơi thứ quần vợt thực sự tuyệt vời trong suốt cả tuần. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành”.

Cả 2 đều được cổ vũ khi bước ra sân, nhưng sự chào đón dành cho Tay vợt đã từng 4 lần vô địch Grand Slam quê ở Minsk có phần lớn hơn. Đương nhiên, vì cô nổi tiếng hơn và đã từng 2 lần đăng quang tại Melbourne Park sau 3 lần lọt đến trận đấu chung kết giải đơn nữ...

Và cả 2 đều bước vào trận đấu bán kết với phong độ cực kỳ ấn tượng, chưa để thua ván nào ở Úc mở rộng năm nay và hiện đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, Sabalenka đã thắng ở Brisbane International trước đó và Svitolina cũng đăng quang ở Auckland Open, tỷ số 1-1.

Đã có chút tranh cãi ở đầu game đấu thứ 4 của ván mở màn. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Sabalenka bị trọng tài thổi phạt vì tiếng rên rỉ, dẫn đến một pha xem lại video kéo dài và những tiếng la ó. Sabalenka rõ ràng là bực bội và để mất điểm nhưng đã lấy lại bình tĩnh để giành break-point dẫn trước 3-1, sau đó giữ game giao bóng để dẫn 4-1.

Tay vợt 27 tuổi đầy quyết tâm đã giành break thêm 1 lần nữa ở trên đường kết thúc ván đấu chỉ trong 41 phút đầy thuyết phục. Svitolina phản công mạnh mẽ ngay đầu ván 2, cô giành được break trước Sabalenka để vượt lên dẫn trước với điểm số 2-0, có vẻ sẽ tạo khác biệt.

Nhưng không, Sabalenka, với tinh thần hưng phấn, đã vùng lên mãnh liệt và giành liên tiếp 5 game để dẫn trước 5-2. Cô khép lại ván đấu với chiến thắng tuyệt đối 2-0, khiến Svitolina rất thất vọng, nhưng quần vợt là như vậy, thất vọng của người này là niềm vui của người kia.

Hiện tại, Sabalenka đang sở hữu 12 ván thắng tuyệt đối sau 6 chiến thắng liên tiếp. Nhưng có người cho rằng, cô chưa từng đối đầu với một tay vợt mạnh nào (!??). Chắc chắn sẽ có, ở trận chung kết, nếu đối thủ có thể là Elena Rybakina.

“Hoặc giành cúp, hoặc không gì cả”, cô gái người Belarus mang tâm thế đó đến Australia năm nay sau khi để thua Madison Keys hồi 12 tháng trước. Keys đã sớm bị loại, còn Sabalenka, cô còn 1 trận nữa để chứng minh!

Đ.Hg.