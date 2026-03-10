Việt Nam là chủ nhà giải vòng sơ loại quần vợt đồng đội U14 nam ITF 2026

Các tay vợt của Việt Nam là chủ nhà giải vòng sơ loại giải quần vợt đồng đội U14 nam của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) được diễn ra tại Lâm Đồng.

VĐV quần vợt U14 nam Việt Nam đang tranh tài tại Phan Thiết (Lâm Đồng). Ảnh: VTF

Giải quần vợt đồng đội trẻ sơ loại ITF Team Championships for Boys U14 2026 - Asia/Oceania Pre-Qualifying 2026 đã khởi tranh ngày 9-3 tại Phan Thiết (Lâm Đồng). Chương trình kéo dài đến ngày 14-3.

Đội tuyển quần vợt trẻ U14 nam Việt Nam có 3 tay vợt góp mặt gồm Vũ Tuấn Phong (Hà Nội), Nguyễn Khắc Nguyện (TPHCM) và Lê Phú Gia (TPHCM). HLV Đặng Ngọc Vinh là người chỉ đạo chuyên môn tay vợt thi đấu tại giải.

Đội chủ nhà U14 nam Việt Nam chờ đợi đạt kết quả tốt nhất vượt qua vòng sơ loại để tiếp tục góp mặt ở vòng loại chính của giải (ITF World Junior Tennis Asia/Oceania Final Qualifying 2026) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giải sơ loại được tổ chức trên mặt sân cứng ở Phan Thiết (Lâm Đồng) có sự góp mặt của 80 tay vợt tới từ 14 đội: U14 Việt Nam (chủ nhà), U14 Campuchia, U14 Guam, U14 Lào, U14 Kyrgyzstan, U14 Malaysia, U14 Maldives, U14 Mông Cổ, U14 Myanmar, U14 Macau (Trung Quốc), U14 Philippines, U14 Nepal, U14 Sri Lanka và U14 Uzbekistan.

Ban tổ chức đã bốc thăm phân bảng. Đội U14 Việt Nam vào Bảng A cùng đội U14 Kyrgyzstan và U14 Nepal. Theo quy định, 2 đội góp mặt chung kết của sơ loại sẽ có suất chính thức tham dự vòng loại chính thức của giải diễn ra từ ngày 21-4 tới 3-5 ở Malaysia.

Trước khi các nội dung của giải sơ loại đồng đội U14 nam diễn ra, nội dung nữ đã tổ chức cùng trên cụm sân tại Phan Thiết (Lâm Đồng). Đội U14 nữ Việt Nam đã giành quyền đi tiếp vào vòng loại chính thức cùng đội U14 Uzbekistan. Đội U14 nữ Việt Nam có 3 tay vợt gồm Nguyễn Linh Nhi, Tô Bình Nhiên và Mai Khánh Chi.

MINH CHIẾN