Việt Nam sẽ tổ chức 2 lượt giải ATP Challenger 50 quần vợt nam quốc tế trong tháng 1

Các lượt giải ATP Challenge 50 quần vợt nam quốc tế sẽ được diễn ra trên sân đấu ở Phan Thiết (Lâm Đồng) sắp tới.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức là đại diện của Việt Nam thường xuyên thi đấu quốc tế thời gian qua. Ảnh: VTF

Việt Nam được trao quyền đăng cai 2 lượt giải ATP Challenger 50 trong tháng 1. Theo đó, giải ATP Challenger 50 diễn ra tại Phan Thiết (Lâm Đồng) từ ngày 19 tới 25-1. Giải diễn ra trên mặt sân cứng với tổng thưởng là 63.000 USD. Tiếp sau đó, giải ATP Challenger 50 sẽ diễn ra lượt thứ hai từ ngày 26-1 tới 1-2 cùng trên sân đấu này.

Về cấp độ chuyên môn, giải ATP Challenger dưới hệ thống APT Tour. Giải đấu là cơ hội giúp các tay vợt thi đấu tích thêm điểm để nâng cao thứ hạng tiếp tục tiến tới thi đấu các giải ở trình độ cao hơn. Việc Việt Nam được trao quyền đăng cai 2 lượt giải ATP Challenge 50 ngay đầu năm 2026 sẽ gia tăng thêm sự tin tưởng của các tổ chức quần vợt quốc tế đối với chúng ta.

Cuối năm 2025, sân đấu tại Phan Thiết từng tổ chức một số lượt giải quốc tế nam, nữ ITF World Tennis Tour của Liên đoàn quần vợt thế giới. Trong các giải trên, tay vợt Vũ Hà Minh Đức từng tham gia tranh tài để tích lũy thêm điểm số cho cá nhân. Trên bảng xếp hạng vừa công bố của ATP, Vũ Hà Minh Đức đang đứng hạng 1759.

Trước đây, quần vợt nam Việt Nam đã có Lý Hoàng Nam từng đạt thứ hạng 231 trên bảng xếp hạng của ATP. Hoàng Nam vẫn giữ danh hiệu là tay vợt nam Việt Nam từng có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng quần vợt chuyên nghiệp thế giới. Tuy nhiên, lúc này Lý Hoàng Nam không thi đấu các giải quần vợt nên không còn xếp hạng trên ATP.

MINH CHIẾN