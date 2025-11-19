Vũ Hà Minh Đức thắng trận đầu tay giải quần vợt chuyên nghiệp M15 tại Malaysia

Tay vợt nam số 1 Việt Nam đang tích cực thi đấu để chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025

Vũ Hà Minh Đức đang thi đấu các lượt giải quốc tế để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: VTF

Ngày 18-11, Vũ Hà Minh Đức thể hiện phong độ xuất sắc chiến thắng tay vợt Thái Lan JamesVan Herzeele tại vòng đầu tiên của giải đấu. Tay vợt của Việt Nam thắng đối thủ với tỷ số 6/4 tại set đầu. Trong set thứ 2, JamesVan Herzeele lấy lại cân bằng khi thắng Vũ Hà Minh Đức 6/3. Tuy nhiên ở set thứ 2, Minh Đức lấy lại bình tĩnh và giành chiến thắng 6/4. Chung cuộc, Vũ Hà Minh Đức có thắng lợi chung cuộc 2-1.

Lọt vào vòng 2 tại giải M15, Vũ Hà Minh Đức sẽ gặp tay vợt hạt giống số 8 cũng của Thái Lan là Thantub Suksumrarn. Giải này sẽ kéo dài tới hết ngày 23-11.

Trước đó, Vũ Hà Minh Đức cũng tham dự lượt giải M15 tại Malaysia từ ngày 10 tới 16-11. Vũ Hà Minh Đức đã vượt qua vòng đầu tiên nhưng sau đó để thua trước hạt giống số 7 người Ba Lan là Karol Filar với tỷ số 0-2.

Theo kế hoạch sau giải đấu tại Malaysia, Vũ Hà Minh Đức sẽ về Việt Nam tham dự giải quần vợt quốc tế M15 Phan Thiết được tổ chức từ ngày 24-11 tới 30-11.

Vũ Hà Minh Đức đã được trao suất tham dự SEA Games 33-2025. Thời điểm hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam tạo điều kiện tối đa để tay vợt này thi đấu các giải chuyên nghiệp để tăng cường cọ xát trước khi sẵn sàng sang Thái Lan thi đấu vào tháng 12.

MINH CHIẾN