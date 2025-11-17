Jannik Sinner “năm sau còn giỏi hơn năm trước”

Tay vợt người Ý khẳng định: Anh vào cuối năm 2025 so với cuối năm 2024, là tay vợt giỏi hơn, khi đánh bại Carlos Alcaraz 7-6 (7-4), 7-5 trong trận đấu chung kết ATP Finals 2025. “Năm sau giỏi hơn năm trước”, đây là một suy nghĩ đáng sợ cho các đối thủ của anh trước thềm mùa giải năm mới.

Sinner vô địch ATP Finals

Sinner cho biết anh đã nâng tầm phong độ của mình, điều thật sự tai hại với cả Alcaraz lẫn... phần còn lại của thế giới: “Thành thật mà nói, tôi không muốn so sánh các năm. Đây là một mùa giải quá tuyệt vời rồi”.

“Năm ngoái vốn cũng là một mùa giải tuyệt vời. Năm nay, lọt vào đến 4 trận đấu chung kết hệ giải Grand Slam, rồi đến đây, giành chiến thắng ở đây, và có chuỗi trận ấn tượng vào cuối năm, càng thêm tuyệt vời”.

“Nhưng trên hết, tôi cảm thấy mình là một tay vợt giỏi hơn năm ngoái, tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Tất cả đều là một phần quá trình. Tôi luôn nói và tin rằng nếu bạn tiếp tục nỗ lực và cố gắng trở thành một tay vợt tốt hơn, kết quả sẽ đến. Năm nay là như vậy”.

“Rất nhiều chiến thắng, và không nhiều thất bại. Sau tất cả những thất bại, tôi cố gắng nhìn nhận những điều tích cực và cố gắng phát triển bản thân. Tôi cảm thấy hoặc tôi đã cảm thấy điều này diễn ra theo một cách rất tốt. Tôi cực kỳ hài lòng với mùa giải này”.

Mặc dù vắng mặt 3 tháng trong mùa giải sau khi vô địch Australian Open hồi tháng Giêng, Sinner vẫn thắng 6 danh hiệu và có thành tích 58-6 theo Infosys ATP Stats. Anh hiện đã có 24 danh hiệu trong sự nghiệp, bằng với Alcaraz.

Tay vợt 24 tuổi đã khép lại năm thi đấu ấn tượng của mình - với chức vô địch Nitto ATP Finals thứ 2 liên tiếp mà không thua ván đấu nào, đồng thời nâng thành tích bất bại ở mặt sân cứng trong nhà lên 31 trận.

“Cảm giác thật tuyệt vời khi kết thúc mùa giải tại Turin trước sự chứng kiến ​​của đông đảo khán giả nhà. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Thật xúc động khi thấy đội của tôi ở đó, cả khu vực. Tôi thực sự, thực sự hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Sinner chỉ thắng 2 trong 6 lần gặp Alcaraz năm nay, với chiến thắng tại Turin, anh đã thu hẹp cách biệt trong loạt đối đầu trực tiếp xuống còn 6-10. Khi được hỏi liệu là anh có thể có tình bạn sâu sắc với đối thủ lớn nhất của mình hay không, Sinner đã chia sẻ như sau…

“Tôi cảm thấy như chúng tôi đã có cuộc trò chuyện này với lại Darren. Hồi xưa thì, các tay vợt thường đi ăn tối cùng nhau, vì các đội hỗ trợ chưa lớn như bây giờ. Có lẽ chỉ có tay vợt cộng thêm một người nữa. Bạn có xu hướng gần gũi hơn một chút, cởi mở hơn. Bạn kể chuyện với nhau trong phòng thay đồ”.

“Tôi vẫn cảm thấy hơi giống thế này. Bạn có những người bạn - mà bạn yêu thích hơn, không phải chỉ là tay vợt, mà là bạn bè trong phòng thay đồ thật sự. Và bạn nói chuyện theo nhiều cách khác nhau”, Sinner chia sẻ.

“Tất nhiên, tôi tin rằng Carlos có những người bạn tuyệt vời và tôi cũng có những người bạn tuyệt vời. Bạn có xu hướng chơi với nhiều hơn trong đội tuyển quốc gia vì đó là điều bình thường. Bạn dành nhiều thời gian hơn với người Ý”.

“Tôi cũng có những tay vợt khác mà tôi cảm thấy rất thân thiết, như là: Jack Draper, Reilly Opelka, những tình bạn kiểu đó. Tôi cảm thấy họ chân thành và bạn có thể hòa hợp rất tốt”, Sinner tâm sự về “tiêu chuẩn” chọn bạn của anh.

“Nhưng với Carlos thì hơi khác một chút vì những lý do trên sân đấu. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, sự cạnh tranh cũng vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn có thể nói về mọi thứ. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Chúng tôi là những người bạn tốt cả ngoài sân đấu”.

“Chúng tôi tôn trọng nhau một cách rất lành mạnh. Cả 2 đội ngũ, đội của tôi, và đội của Alcaraz cũng rất hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ đó là một sự hòa hợp tốt”, Sinner thừa nhận mối quan hệ khá thân tình và cởi mở giữa 2 bên.

