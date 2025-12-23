Emma Raducanu ưu tiên sự nghiệp dài lâu sau quãng thời gian không chấn thương

“Mỹ nhân Anh quốc” Emma Raducanu công bố những thay đổi ở trong lịch thi đấu cá nhân của mình hướng tới mùa giải WTA Tour 2026, trong đó cô khẳng định bản thân hy vọng sẽ tham gia ít giải đấu hơn để bảo vệ thể trạng và sức khỏe của mình!

Raducanu và đội hỗ trợ

Dù nhận được nhiều kỳ vọng sau ngôi vô địch US Open “xa xưa”, cuối cùng thì Raducanu đã hiểu rằng, sức khỏe tốt và quãng thời gian không chấn thương mới là những bước đệm tiên quyết - cho những thành công “tầm thường nhất”.

Không thật sự đột phá trong năm 2025 như những gì như luận mong chờ (và luôn đặt gánh nặng), Raducanu có thể tự hào và hài lòng khi khép lại mùa giải năm nay với vị trí thuộc tốp 30 trên WTA và được xếp hạt giống ở Úc mở rộng.

Thực tế, Raducanu mất một thời gian dài để lấy lại phong độ, kể từ danh hiệu Grand Slam đầu tiên, cô ấy đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nhịp độ thi đấu. Nhưng riêng năm 2025, thì cô tham gia được đến 10 giải WTA 1.000.

Đây là điều cô đạt được lần đầu trong sự nghiệp. Trước đó, ở trong 3 mùa giải gần đây nhất, cô chỉ có 11 lần góp mặt ở vòng đấu chính hệ giải WTA 1.000. Rõ ràng, thể lực và tình trạng chấn thương của Raducanu được cải thiện...

Với cô, năm 2025 là một mùa giải tuyệt vời: Lần đầu lọt vào tứ kết WTA 1.000 (tại Miami Open); Đạt thành tích thắng 28 trận - thua 22 trận (là số trận thắng nhiều nhất trong 1 năm thi đấu xuyên suốt sự nghiệp); Số trận đấu nhiều nhất (50 trận).

Để so sánh và nhận thấy sự khác biệt, thì có thể soi chiếu 2 mùa giải gần đây nhất của Emma Raducanu: 2022 và 2024. Trong 2 mùa này, Raducanu chỉ chơi đúng 36 trận suốt cả năm (không tính mùa 2023, cô chỉ tham gia 5 giải vì phẫu thuật).

Trả lời phỏng vấn gần đây của BBC, Raducanu cho biết: “Tôi hy vọng năm sau sẽ thi đấu ít hơn năm nay. Nhưng tôi nghĩ việc kết hợp các bài tập thể lực vào phần khởi động cũng rất quan trọng, không chỉ riêng các buổi tập thể lực”.

“Bạn sẽ phải cố gắng bổ sung dần dần càng nhiều càng tốt cho sức khỏe tổng thể của cơ thể, từng chút một và thường xuyên hơn nữa, đó là điều quan trọng nhất đã giúp ích cho bản thân tôi”, Raducanu chia sẻ bí quyết mùa rồi.

Raducanu đang cảm giác bình yên với đội ngũ hỗ trợ hiện tại, cùng sự dẫn dắt của HLV Francisco Roig (cựu HLV của Rafael Nadal), người cô đã cộng tác từ nửa cuối mùa giải năm nay và cả 2 sẽ tiếp tục gắn kết hướng đến năm 2026.

“Tôi nghĩ đó mới chính là điều đặc biệt nhất. Cần rất nhiều công sức và nhiều ngày tháng để đạt được mục tiêu. Việc tận hưởng mỗi ngày và nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực là rất quan trọng ngay vào lúc này”, Raducanu lên tiếng cho biết.

Tay vợt 23 tuổi đang hiện diện tại London trong giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải, cũng sẽ lần đầu tiên sau nhiều năm, cô đón Giáng sinh ở nhà. Những năm trước, tay vợt người London thường di chuyển đến Úc trước Giáng sinh chuẩn bị.

“Đây là Giáng sinh đầu tiên tôi ở Anh kể từ khi dịch Covid bùng phát, điều đó rất thú vị, vì lịch thi đấu bắt đầu muộn hơn một tuần, tôi rất biết ơn. Điều đó có nghĩa tôi sẽ được ở bên gia đình lần đầu tiên sau một thời gian dài rất dài”.

“Ở bên gia đình trong dịp Giáng sinh là điều gì đó thật sự đặc biệt. Tất nhiên, WTA Tour vô cùng vất vả, và một khi chúng tôi tạm nghỉ, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian dài”, Raducanu tâm sự về kỳ nghỉ Giáng sinh.

“Tôi cảm thấy khá hài lòng với mọi thứ đang diễn ra cả trong và ngoài sân đấu. Tôi đang ở trong một trạng thái khá tốt. Tôi nghĩ bất chấp những khó khăn mà tôi phải đối mặt với chấn thương bàn chân hoặc sức khỏe cuối mùa, tôi cảm thấy đang trong trạng thái tốt, tôi đang dần lấy lại phong độ ở phòng tập”.

Raducanu tuyên bố sẵn sàng bước sang mùa giải tiếp theo. Cô sẽ bắt đầu năm mới bằng việc tham gia United Cup cùng với Jack Draper, sau đó cô sẽ đến giải WTA 250 Hobart với tư cách hạt giống số 2, và sẽ thi đấu cùng nhánh với Elise Mertens.

“Tôi cảm thấy khá thoải mái trước thềm năm tới, đó là một điều tốt. Tôi tự hào về mùa giải mà tôi đã trải qua năm nay và những tiến bộ mà tôi đã đạt được”, Raducanu tự tin và rất là lạc quan, điều giới mộ điệu Anh quốc muốn thấy.

Đ.Hg.