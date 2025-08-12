Cincinnati Open 2025: Aryna Sabalenka vượt qua Emma Raducanu trong trận đấu dài thứ 4 sự nghiệp

Khi Aryna Sabalenka và Emma Raducanu bước vào loạt tie-break của ván 1, lịch sử gần đây cho thấy mọi thứ coi như đã kết thúc. Quả thực, Sabalenka đã thắng 6/7 điểm đầu tiên, với 2 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp, và cuối cùng đã chuyển hóa thành công set-point thứ 3.

Sabalenka đánh bại Raducanu

Kết quả này đã giúp cho Sabalenka nâng thành tích thắng ở loạt tie-break của ván đầu tiên lên thành 11-0, chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay. Đây là một bằng chứng thuyết phục hơn nữa cho thấy điều từng là điểm yếu giờ đã trở thành thế mạnh lớn nhất của cô.

Tuy vậy, với “Quý cô Anh quốc”, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Tay vợt 22 tuổi luôn nhận được sự kỳ vọng quá nhiều từ truyền thông Anh quốc. Dù thua, Raducanu với chơi một trong các trận đấu hay nhất cuộc đời khi thắng lại 6-4 trong ván 2 và vượt vào tie-break ván 3.

Ở đây, Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus cuối cùng vẫn thể hiện bản lĩnh của mình - khi giành chiến thắng với điểm số chung cuộc 7-6 (7-3), 4-6 và 7-6 (7-5), và khép lại trận đấu dài đến 3 giờ 9 phút đồng hồ (là trận đấu dài thứ 4 trong sự nghiệp của Sabalenka).

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng vượt qua được trận đấu đầy gian khó này. Đơn giản, ngay vào lúc này thì, tôi chỉ hy vọng ngày mai sẽ được nghỉ ngơi xả hơi thoải mái. Thật sự, tôi cần rất nhiều thời gian để dưỡng sức sau những trận chiến như thế này!”.

Đang là Đương kim vô địch, Sabalenka được đánh giá rất cao. Cô có thứ hạng xếp trên đến 38 bậc. Trong khi đó, Raducanu luôn phải “chịu tải” nhiều kỳ vọng cũng như áp lực và đương nhiên bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, tay vợt nữ người Anh đã thi đấu ra trò...

Để vượt qua được Raducanu, Sabalenka không chỉ cậy nhờ phong độ, đẳng cấp của một tay vợt có thứ hạng cao hơn - mà còn có cả bản lĩnh và kinh nghiệm cùng khát khao chiến thắng vô cùng lớn lao để tiếp tục theo đuổi nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch ở Cincinnati.

“Tất cả là nhờ vào động lực to lớn. Tôi đã mạo hiểm với những thời khắc cuối trận đấu, tung ra những cú đánh điên rồ, rồi lên lưới dứt điểm. Một ván đấu mạo hiểm của tôi gây áp lực rất lớn lên cô ấy”, Sabalenka tiết lộ về bí quyết - kế hoạch chiến thắng của mình.

Nếu bảo vệ thành công danh hiệu Cincinnati Open (cô đánh bại Jessica Pegula của nước chủ nhà với điểm số 6-3, 7-5 trong trận chung kết đơn nữ năm ngoái), Sabalenka sẽ có 10 danh hiệu đẳng cấp WTA 1.000 và là ngôi vô địch thứ 2 trong mùa, sau Madrid Open.

Ở vòng 4, cô sẽ đối đầu với đối thủ người Tây Ban Nha xếp hạng 42 thế giới là Jessica Bouzas Maneiro, người đã vừa đánh bại Taylor Townsend (Mỹ, hạng 126 WTA) - với điểm số rất thuyết phục chỉ sau vỏn vẹn 2 ván đấu là 6-4, 6-1 ở trong một trận đấu vòng 3 khác.

Maneiro đang có phong độ rất khá tại US Open Series (Tour đấu mùa hè Bắc Mỹ) Cô này vừa lọt đến tận trận đấu tứ kết của Canadian Open hồi tuần trước, chỉ chịu thua tay vợt sau đó đã đăng quang ngôi vô địch là Victoria Mboko với điểm số 4-6 và 2-6 mà thôi.

Đ.Hg.