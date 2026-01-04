Iga Swiatek phủ nhận sự cần thiết của “Battle of Sexes 2025”

Tay vợt nữ số 2 thế giới - cô Iga Swiatek - đã kiên quyết bác bỏ sự cần thiết của những trận đấu giữa nam và nữ, cho rằng quần vợt nữ đã vượt qua giai đoạn “”Battle of Sexes”, đồng thời ca ngợi United Cup là mô hình vượt trội hơn hẳn về sự đoàn kết - bình đẳng giới trong quần vợt!

Swiatek ở Sydney sẵn sàng tham dự United Cup 2026

Iga Swiatek “không thèm” xem trận đấu giữa Nick Kyrgios và Aryna Sabalenka tại Dubai, cô cũng không hề có kế hoạch xem lại. Phát biểu trước giới truyền thông Sydney trước thềm trận đấu khai mạc United Cup của tuyển Ba Lan, tay vợt đã 6 lần giành Grand Slam thẳng thừng bác bỏ chiến dịch tiếp thị “Battle of Sexes”.

Swiatek mạnh mẽ lên tiếng khẳng định rằng, quần vợt nữ chuyên nghiệp thời điểm hiện tại đã không còn cần phải tự khẳng định về khả năng và vị thế của chính mình thông qua các hoạt động so sánh với quần vợt nam nữa...

Trận diễn ra đấu ngày 28-12 tại Dubai, nơi tay vợt số 1 thế giới Sabalenka đã để thua Kyrgios 3-6, 3-6 trên một sân đấu có kích thước nhỏ hơn 9%, vốn được coi là sự kế thừa hiện đại của trận đấu hồi năm 1973 - giữa Billie Jean King và Bobby Riggs. Tuy nhiên, Swiatek lại không hề nhìn thấy bất cứ sự tương đồng nào ở đây!

“Tôi vẫn chưa xem, vì tôi không hề xem những thứ như vậy,” Swiatek nói hôm thứ Bảy, ngày 3-1-2026, “Tôi nghĩ chắc chắn nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đó là một trận đấu mang tính giải trí, nhưng tôi không nghĩ rằng là, nó có liên quan bất cứ điều gì đến sự thay đổi xã hội hay bất kỳ chủ đề quan trọng bình đẳng giới”.

Cô tiếp tục nói, bằng cách gạt bỏ trọng lượng lịch sử thường được gắn liền với những sự kiện như vậy: “Tôi nghĩ tên trận đấu cũng giống như là trận đấu của Billie Jean King năm 1973. Chỉ vậy thôi. Không còn điểm chung nào”.

Đối với Swiatek thì, cuộc đấu tranh giành tính chính danh cho quần vợt nữ đã định hình những năm 1970 của thế kỷ 20 là “một di tích lịch sử - hơn là một nhu cầu hiện tại”. Cô lập luận rằng WTA Tour hiện đại cung cấp đầy đủ những câu chuyện hấp dẫn để tồn tại mà không cần đến một thước đo tập trung vào phía ATP.

“Tôi cảm thấy quần vợt nữ hiện nay đã tự đứng vững,” Swiatek nói, “Chúng ta có rất nhiều VĐV xuất sắc, những câu chuyện tuyệt vời để kể, chúng ta không nhất thiết phải so sánh với quần vợt nam. Đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng không cần phải có bất kỳ sự cạnh tranh nào ở đây cả”.

Mặc dù không tán thành thể thức thi đấu biểu diễn - và giải trí, tay vợt 24 tuổi quê ở Warsaw ủng hộ việc United Cup chính thức tích hợp các giải đấu như một cách chân thực hơn để mở rộng sức hấp dẫn môn thể thao này.

“Tôi nghĩ rằng, thực sự những sự kiện như thế này, United Cup, đã gắn kết tất cả các giải đấu quần vợt lại với nhau, và người hâm mộ WTA và người hâm mộ ATP có thể theo dõi sự kiện này - bằng rất nhiều sự hào hứng”!

“Việc chứng kiến ​​những tay vợt đơn thường không có cơ hội thi đấu đôi nam nữ cùng với nhau, nay lại được chơi những trận đấu như thế này, tôi nghĩ điều đó thực sự làm cho môn thể thao của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn”, Swiatek nhận xét sinh động về Giải quần vợt đồng đội nam nữ hỗn hợp.

Swiatek sẽ mở màn mùa giải 2026 của mình vào chiều mai, thứ Hai 5-1-2026, bằng trận đấu gặp Eva Lys của tuyển Đức, trong khi đồng đội Hubert Hurkacz thì sẽ đối đầu với Tay vợt nam số 3 thế giới Alexander Zverev.

Ở United Cup 2026, tuyển Ba Lan sẽ tham gia với các thành viên Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski (nam); rồi Iga Swiatek, Katarzyna Kawa Katarzyna Piter (nữ) và Đội trưởng - kiêm HLV Mateusz Terczynski. Họ nằm chung bảng với tuyển Đức và tuyển Hà Lan.

Đ.Hg.