Khai mạc giải quần vợt ITF World Juniors Competition 14U 2026

ITF World Juniors Competition 14U 2026

Ngày 2-3, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp Novasports khai mạc ITF World Juniors Competition 14U 2026 – AO Pre-Qualifying Event tại NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng).

Các vận động viên Việt Nam tham dự giải
Giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), là vòng loại khu vực hướng tới Australian Open Junior Series.

Năm nay, giải quy tụ 38 quốc gia, hơn 150 vận động viên, thi đấu đồng đội nữ (từ ngày 2 đến ngày 7-3, với 18 quốc gia tham dự) và đồng đội nam (từ ngày 9 đến ngày 14-3, với 20 quốc gia tham dự).

Đội U14 nữ Việt Nam là hạt giống số 1 bảng A; đội nam và nữ đều đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, hướng đến suất dự vòng chung kết quốc tế.

Các vận động viên tham dự giải
Giải diễn ra tại cụm sân NovaWorld International Tennis Complex với 14 sân Laykold đạt chuẩn quốc tế

Giải diễn ra tại cụm sân NovaWorld International Tennis Complex với 14 sân Laykold đạt chuẩn quốc tế, góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quần vợt trẻ tầm châu lục của Việt Nam và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng như điểm đến thể thao – du lịch.

