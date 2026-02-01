Australian Open 2026: Chặn đứng Novak Djokovic, Carlos Alcaraz hoàn tất 4 danh hiệu Grand Slam

Cánh cửa lịch sử mở toang trước mặt Novak Djokovic khi anh thắng ván mở màn chung kết đơn nam Australian Open 2026 với điểm số 6-2, để rồi nó phải đóng lại. Cánh cửa lịch sử khác lại mở ra trước mặt Carlos Alcaraz khi tay vợt Tây Ban Nha thắng ngược 6-2, 6-3, 7-5 để hoàn thành Career Grand Slam.

Alcaraz hoàn thành Career Grand Slam

Alcaraz chưa bao giờ che giấu tham vọng giành 1 vị trí trong số những tay vợt xuất sắc nhất của lịch sử. Nếu anh chưa từng ngồi chung bàn với những người khổng lồ, như chính anh từng nói, thì giờ đây anh đã có một suất đặt chỗ trang trọng, thường trực bên cạnh những Huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ở trong ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 2, Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn thành Career Grand Slam - bằng cách đánh bại Djokovic trong trận chung kết đơn nam giải Australian Open 2026. Anh là người thứ 6 ở trong Kỷ nguyên Mở giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam, cùng Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal và Djokovic.

Đó là kỳ tích mà tay người Tây Ban Nha vẫn công khai theo đuổi - như là một trong những mục tiêu lớn nhất của mình, một thành tựu giờ đây tỏa sáng như đỉnh cao của sự nghiệp trẻ trung của anh. Đáng nhớ hơn, anh đã tạo ra kỳ tích này khi chặn đứng “đàn anh” Djokovic để tạo ra một kỳ tích khác: Giành danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Đối với chàng trai trẻ dường như tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc ở trên sân đấu, ngay cả giữa những cơn chuột rút hành hạ khi đối đầu với lại Alexander Zverev ở bán kết, hành trình chinh phục lịch sử của anh lại cho thấy một bản lĩnh rất đáng gờm ẩn sau nụ cười luôn thường trực trên môi.

Trước sự chứng kiến của Nadal từ trên khán đài, ban đầu tưởng chừng như kỷ lục Alcaraz đang theo đuổi vẫn sẽ ở phía trước khi mà Djokovic dễ dàng giành chiến thắng ván đầu. Tay vợt người Serbia chỉ để mất 2 điểm cầm giao bóng, thống trị các pha bóng từ vạch cuối sân để nhanh chóng vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, cục diện sau đó đã đảo chiều. Alcaraz tìm lại được phong độ, tung ra những cú đánh thắng điểm cực kỳ đẹp mắt, trong khi đó thì, phong độ của Djokovic lại giảm sút. Kết quả là một ván đấu khá ngắn khác cũng với điểm số 6-2, nhưng lần này ván đấu thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha.

Hai tay vợt vĩ đại vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất cùng lúc, nhưng điều đó thay đổi ở ván 3 khi Djokovic bắt đầu giao bóng tốt trở lại, gây áp lực lên đối thủ, dẫn đến những pha bóng gay cấn. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ, khi Alcaraz giành break game 5 và game cuối để kết thúc với điểm số 6-3 chỉ trong chưa đầy 1 giờ.

Djokovic trông có vẻ kiệt sức, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn trụ vững khi Alcaraz tìm cách gây sức ép, giữ được giao bóng ở game 2 của ván 4 dù bị dẫn 40-15 và đối mặt với 6 nguy cơ thua break. Cả 2 đều giữ bình tĩnh khi cầm giao bóng, cho đến khi Djokovic mắc lỗi giao bóng kép khi bị dẫn 6-5, Alcaraz có 2 championship-point, anh đánh cú thuận tay ra ngoài.

Sung sướng ngập tràn, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã ngã xuống đất và ôm mặt để ăn mừng chiến thắng, để rồi khi anh đứng dậy “không phải sau thất bại", anh đã trở thành Nhà vô địch đơn nam mới Australian Open, đồng thời là người trẻ nhất trong lịch sử quần vợt nam nắm giữ Career Grand Slam.

“Tôi nghĩ không ai biết tôi đã nỗ lực đến mức nào để giành được chiếc cúp này. Tôi đã theo đuổi khoảnh khắc này rất lâu rồi!”, Alcaraz hạnh phúc cho biết, “Giai đoạn tiền mùa giải có phần thăng trầm về mặt cảm xúc… Đội của tôi luôn thúc đẩy tôi làm những điều đúng đắn, vì vậy tôi phải nói rằng tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đang ủng hộ tôi lúc này”.

Đ.Hg.