Carlos Alcaraz hướng tới cú Career Grand Slam lịch sử tại Australian Open

Carlos Alcaraz nhắm đến mục tiêu hoàn thành cú Career Grand Slam (thắng 4 kỳ giải Grand Slam khác nhau) tại Úc mở rộng, nhưng giành được danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của anh không dễ khi đối thủ lớn Jannik Sinner đang cản đường.

Alcaraz đặt mục tiêu vô địch Australian Open 2026

Tay vợt người Tây Ban Nha Alcaraz hiện đang sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam ở tuổi 22 (anh đều vô địch French Open, Wimbledon và US Open 2 lần), nhưng thành công ở trên mặt sân cứng tại Melbourne Park là một điểm yếu rất rõ rệt trong hồ sơ thi đấu của anh.

Anh chưa từng vượt qua vòng đấu tứ kết trong cả 4 lần tham dự giải đấu ở Úc, anh cũng đã để thua ở vòng đấu này năm 2025 trước Novak Djokovic - thi đấu như “cháy lửa lần cuối” và thất bại trước Alexander Zverev cũng ở vòng “bát cường” của giải đấu diễn ra hồi 2024.

"Thành thật mà nói, đó cũng là mục tiêu hàng đầu của tôi”, Alcaraz có nói về Australian Open - sau khi giành chiến thắng tại US Open năm ngoái, danh hiệu Grand Slam thứ 2 của anh trong năm 2025m sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Roland Garros ở Pháp.

“Khi tôi tập trung vào giai đoạn tiền mùa giải và những gì tôi muốn cải thiện, những gì mà tôi muốn đạt được, thì Úc mở rộng luôn nằm ở trong tầm ngắm”, Alcaraz nói. Nếu anh chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Úc, Alcaraz trở thành người đàn ông trẻ nhất giành được cú Career Grand Slam, để vượt qua người đồng hương đã giải nghệ Rafael Nadal (hoàn thành năm 24 tuổi).

Alcaraz phải đối mặt với một thử thách đáng kể trước tay vợt người Ý Sinner, người đã liên tục đăng quang tại Melbourne Park trong 2 mùa giải gần đây, là đối thủ vốn cũng đang theo theo đuổi các cột mốc lịch sử đáng chú ý rất riêng của chính bản thân anh...

Nếu tay vợt 24 tuổi này giành được danh hiệu thứ 3 liên tiếp tại Melbourne, thì anh sẽ sánh ngang với Djokovic khi trở thành tay vợt nam tiếp theo trong Kỷ nguyên Mở thắng 3 Grand Slam liền kề trên đất Úc. Huyền thoại người Serbia đã 2 lần lập cú hattrick trong 10 danh hiệu của mình tại Melbourne Park.

“Tôi cảm thấy mình là một tay vợt giỏi hơn năm ngoái”, Sinner cảnh báo sau khi kết thúc mùa giải 2025 với 58 trận thắng và chỉ 6 trận thua. Rất nhiều trận thắng và không nhiều trận thua. Và trong những trận thua, tôi đã cố gắng nhìn nhận mặt tích cực, sử dụng nó để phát triển bản thân”.

Trong khi Sinner là Đương kim vô địch, Alcaraz dẫn trước 10-6 theo thành tích đối đầu và đã soán ngôi vị Số 1 thế giới cuối mùa giải của Sinner. Họ mới gặp nhau trong một trận đấu giao hữu vui vẻ ở Hàn Quốc cuối tuần trước, trận đấu khởi động duy nhất của cả 2 trước khi đến Melbourne, Alcaraz đã giành chiến thắng.

Sự thống trị của “Sincaraz”, như người ta đang gọi họ, là thể hiện qua việc bộ đôi này đã chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất, mỗi người giành được 4 danh hiệu - kể từ khi Djokovic giành chức vô địch Grand Slam thứ 24 tại US Open hồi năm 2023.

Tay vợt người Serbia sẽ trở lại sân đấu sở trường của mình, nhưng thể lực và phong độ của anh đang bị đặt dấu hỏi khi tay vợt 38 tuổi này rút lui khỏi giải Adelaide International. Vẫn đang theo đuổi kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam, Djokovic có thể đang tham dự Australian Open cuối cùng ở trong sự nghiệp và rất quyết tâm giành chiến thắng tại đây.

Novak đã lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam năm ngoái - nhưng không thể tiến xa hơn, anh có thừa nhận rằng: “Tôi chỉ có thể làm được đến mức mình có thể”, khiến dư luận tin tưởng rằng, ngày anh rời xa quần vợt chuyện nghiệp không còn xa. Là 2 năm nữa sao?

Tay vợt số 3 thế giới Zverev, cùng Lorenzo Musetti, Alex de Minaur và cả Felix Auger-Aliassime, lần lượt xếp hạng 5, 6 và 7, sẽ tìm cách phá vỡ bữa tiệc của “Sincaraz” và giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên. Nhưng không phải lần đầu tiên họ thất bại đấu nhé.

Daniil Medvedev, người từng 3 lần giành vị trí Á quân Australian Open, là một ứng viên tiềm tàng sau khi giành chiến thắng tại giải Brisbane International, trong khi tay vợt trẻ người Mỹ Learner Tien dẫn đầu thế hệ khi mới vừa nâng cao chiếc cúp ATP Next Gen.

Jakub Mensik và Joao Fonseca cũng nằm trong số những tài năng trẻ đang tìm cách khẳng định tên tuổi của mình, trong khi đó thì, Alexander Bublik đặt mục tiêu tiến sâu vào giải sau khi mới vô địch Hong Kong Open - và lọt vào Tốp 10 thế giới trên BXH của ATP.

Đ.Hg.