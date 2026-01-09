Aryna Sabalenka thắng Madison Keys trong trận tái đấu

Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tham dự giải Úc mở rộng 2026 khi cô đánh bại Madison Keys tại giải Brisbane International, ở trong trận tứ kết tái hiện chung kết Melbourne Park hồi năm ngoái.

Sabalenka thắng "báo thù" Keys

Keys đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Sabalenka gần 12 tháng trước, nhưng tay vợt người Belarus đã có màn trả thù đối thủ người Mỹ với chiến thắng rất thuyết phục 6-3, và 6-3 để tiến vào bán kết giải đấu đang diễn ra ở Trung tâm Quần vợt Queensland.

Keys (hạng 7 WTA) buộc phải ra sân thi đấu, chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ trước Diana Shnaider của Nga và phải băng bó chặt cơ đùi. Cô có màn trình diễn không mấy ấn tượng, đầy rẫy lỗi đánh hỏng và gặp nhiều khó khăn trong những cú giao bóng khi Sabalenka tung ra hàng loạt cú trả giao bóng xuất sắc.

Sabalenka cho biết sau chiến thắng mới nhất, rằng là giải đấu ở Brisbane đang giúp cô tìm lại thứ phong độ thật cần thiết hướng đến kỳ Grand Slam đầu tiên trong năm mới: “Tôi chỉ đang cố gắng áp dụng những điều mình đã tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải lên sân đấu, chẳng hạn như là các pha bóng lên lưới”.

“Tôi cũng đang tập luyện cú giao bóng của mình, và có vẻ như là nó đang hoạt động tốt hơn một chút. Hiện tại, tôi chỉ đang cố gắng thi đấu thêm vài trận đấu nữa, và giành chiến thắng thêm vài trận đấu nữa, để lấy lại nhịp độ của mình”, Sabalenka nói.

Sabalenka sẽ đối đầu với tay vợt trẻ người CH Czech Karolina Muchova ở bán kết sau khi Hạt giống số 11 giữ vững tinh thần và bất ngờ đánh bại Tay vợt số 5 thế giới người Nga - Elena Rybakina với điểm số sau 3 ván đấu dài 122 phút là 6-2, 2-6 và 6-4.

Muchova đã nhanh chóng thắng ván đầu tiên trước một Rybakina có phần sa sút phong độ, người cuối cùng đã tìm lại được nhịp điệu để thắng ván thứ 2, gỡ hòa 1-1. Nhưng Muchova bẻ giao bóng của Cựu vô địch Wimbledon 1 lần trong ván 3 để giành chiến thắng chung cuộc, nhờ 42 lỗi tự đánh hỏng của đối thủ.

Muchova thắng Sabalenka trong 3 trận gần nhất, mặc dù lần gần nhất là năm 2024 tại China Open. “Nếu đã 1 năm rưỡi trôi qua, cả 2 chúng tôi đều là những người khác với trước đây”, Muchova nói, “Nhưng đúng, những trận đấu trước đều là những trận chiến dài, tôi nghĩ luôn dài 3 ván, kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào”.

Ở giải đơn nam, Daniil Medvedev ngược dòng đánh bại Kamil Majcharzak (Ba Lan, xếp hạng 59 ATP) với điểm số 6-7 (4-7), 6-3, 6-2. Với kết quả này, tay vợt người Nga tiếp tục màn khởi động thành công và lọt vào bán kết, nơi anh sẽ thi đấu Alex Michelsen (Mỹ). Trận bán kết còn lại - cũng là cuộc đấu giữa 2 người Mỹ: Aleksandar Kovacevic - Brandon Nakashima.

Trong khi đó, các cặp đấu bán kết của United Cup 2026 cũng đã được xác định. Tuyển Mỹ sẽ đấu tuyển Ba Lan, trong khi tuyển Thụy Sĩ đối đầu với tuyển Bỉ.

Đ.Hg.