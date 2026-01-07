Coco Gauff tỏa sáng đưa Mỹ vào bán kết United Cup, Daniil Medvedev lại thắng Frances Tiafoe

Tuyển Mỹ lọt vào bán kết Giải đấu quần vợt đồng đội nam nữ hỗn hợp United Cup 2026 sau khi đánh bại tuyển Hy Lạp 2-1 tại Perth, khi Coco Gauff vượt qua Maria Sakkari trước khi trở lại và ấn định chiến thắng cho Nhà đương kim vô địch ở nội dung đôi nam nữ.

Gauff đưa tuyển Mỹ vào bán kết United Cup

Tay vợt 2 lần vô địch Grand Slam đã đánh bại Sakkari với điểm số 6-3, và 6-2 chỉ trong 1 tiếng 26 phút đồng hồ; qua đó đưa tuyển Mỹ vươn lên dẫn với tỷ số 1-0 sau trận đơn nữ đầu tiên của cặp đấu Mỹ - Hy Lạp (tứ kết 1 của United Cup 2026).

Tay vợt 21 tuổi này đã để thua 3 ván trước đối thủ hạng 42 thế giới - là Jessica Bouzas Maneiro khi Mỹ đối đầu Tây Ban Nha ở bảng A hôm đầu tuần, nhưng cô đã nhập cuộc rất mạnh mẽ trước Sakkari và nhanh chóng dẫn trước đến 5-0 ở ván 1.

Sakkari cố gắng thể hiện sự kháng cự, thắng 3 game liên tiếp, nhưng Gauff đã giữ được giao bóng để thắng ván đầu tiên 6-3 trước khi bẻ game giao bóng của tay vợt người Hy Lạp những 2 lần trong ván 2 để kết thúc trận đấu với ưu thế rõ rệt!

Ngay sau đó, Tay vợt số 1 của tuyển Hy Lạp - Stefanos Tsitsipas đã giành chiến thắng cũng chỉ sau 2 ván đấu là 6-4, 7-5 trước Taylor Fritz (hạng 9 ATP) để san bằng tỷ số 1-1. Trận Mỹ - Hy Lạp, vì thế, phải bắt đầu lại từ đầu và Gauff lại ra tay thể hiện.

Cô kết hợp cùng với Christian Harrison dù đã đánh mất ván đầu với điểm số 4-6 nhưng giành chiến thắng ngược 6-4 và 10-8 sau đó; trong đó, ở loạt tie-break quyết định, họ dẫn một mạch 5-0 trước khi tận dụng match-point thứ 3 để thủ thắng chung cuộc...

“Tôi nghĩ là, chúng tôi đã thể hiện trình độ chơi bóng rất tuyệt vời xuyên suốt trận đấu đôi quyết định, chúng tôi chơi rất thoải mái và quyết liệt”, Gauff nói lời khẳng định đầy hài lòng sau khi tạo ra màn trình diễn ấn tượng hơn trận trước đó.

Với kết quả này, tuyển Mỹ trở thành đội đầu tiên lọt vào bán kết United Cup 2026, họ chờ đợi để xác định đối thủ tiếp theo, vốn là tập thể giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Ba Lan của Iga Swiatek - đội tuyển Australia.

Ở Brisbane International, Daniil Medvedev tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng - khi đối đầu Frances Tiafoe (Mỹ). Tay vợt hạng 13 thế giới người Nga giành chiến thắng mới nhất có điểm số 6-3 và 6-2 sau 60 phút đồng hồ trước đối thủ hạng 30.

Theo thống kê của Infosys ATP Stats cho thấy, Medvedev không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào, và thắng đến 91% (31/34) số điểm giao bóng đầu tiên, qua đó giành chiến thắng thoải mái lần thứ 6/7 trận đối mặt với lại Tiafoe.

Medvedev đang chơi hay ở Brisbane

“Mặt sân khiến bóng nảy khá nhanh nên bạn cần giao bóng tốt và tôi hài lòng với cách mình giao bóng”, Medvedev nói, “Tôi nghĩ mình đã chơi tốt hơn nhiều so với vòng đầu tiên, không phải đối mặt với break-point nào, điều đó tạo ra rất nhiều áp lực lên đối thủ. Tôi có vài game tốt khi anh ấy giao bóng, như vậy là đủ cho hôm nay!”.

Trong những diễn biến đáng chú ý khác, Đương kim vô địch giải Next Gen ATP Finals - tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien đã bị loại sau khi để thua Alex Michelsen 4-6, 2-6; Jiri Lehecka bỏ cuộc vì chấn thương ở trong trận Sebastian Korda...

Đ.Hg.