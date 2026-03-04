Indian Wells 2026: Carlos Alcaraz tiết lộ bí quyết duy trì chuỗi trận thắng!

Carlos Alcaraz, Hạt giống số 1 tại giải đấu BNP Paribas Open - Indian Wells, tin rằng là bí quyết cho khởi đầu hoàn hảo có tỷ số 12-0 của anh ở trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2026 không nằm đơn giản ở những cú thuận tay và trái tay...

Alcaraz trong buổi họp báo tại Indian Wells 2026

“Tôi nghĩ ở trên sân, tôi kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhiều. Tôi cho rằng đó mới là chìa khóa cho phong độ tốt mà tôi đã thể hiện gần đây”, Alcaraz có nói trong buổi họp báo trước giải đấu Indian Wells 2026, “Bởi vì trên sân, tôi chỉ cần kiểm soát bản thân, và ở trong trạng thái bình tĩnh, tôi có thể tìm ra giải pháp!”.

Tay vợt hạng 1 thế giới người Tây Ban Nha mới hoàn thành cú “Career Grand Slam” tại giải Úc mở rộng hồi đầu năm và tiếp tục duy trì đà thắng lợi với chức vô địch tại Doha. Gã trai mới chỉ 22 tuổi quê ở El Palmar (Murcia) đang chuyển hóa tâm thế tự tin của mình thành những chiến thắng vang dội - ngay từ giai đoạn đầu mùa...

“Khi tôi tức giận, khi tôi chơi tệ hoặc bất cứ điều gì khác, tôi đều tìm lại được cách đúng đắn, bởi vì tôi đã thật sự bình tĩnh”, Alcaraz nói, “Tôi đã kiểm soát được bản thân và cảm xúc của mình, đồng thời duy trì được sự tập trung tốt. Tôi có thể nói rằng tôi đã làm điều đó tốt hơn nhiều so với trước đây”.

Alcaraz hiện đang có mặt tại Indian Wells - “Miền đất phước lành” đối với anh, địa điểm anh sở hữu thành tích ấn tượng là 20 thắng - 3 thua (theo Chỉ số của Infosys ATP). Trong quá khứ, Alcaraz đã từng lên ngôi vô địch tại vùng sa mạc California vào các năm 2023 và 2024. Anh đang săn ngôi vô địch Indian Wells lần thứ 3.

Lần đầu tiên, Alcaraz đến Indian Wells với thành tích bất bại ở trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Hạt giống số 1 hiện đang tràn đầy tự tin trước giải đấu ATP Masters 1.000 đầu tiên của năm 2026 dự báo là rất đáng nhớ này!

“Tôi thực sự tự hào - về khởi đầu năm nay của mình”, Alcaraz nói, “Hy vọng chuỗi trận thắng sẽ tiếp tục, hoặc là tôi sẽ cố gắng để duy trì thành tích đó, nhưng tôi chỉ hạnh phúc khi thấy mình đang chơi thứ quần vợt tuyệt vời”.

Alcaraz sẽ bắt đầu chuyến hành trình chinh phục danh hiệu Indian Wells lần thứ 3 của mình bằng trận đấu với Cựu số 3 thế giới người Bulgaria - anh Grigor Dimitrov hoặc tay vợt thuận tay trái người Pháp đang lên Terence Atmane.

“Thành thật mà nói, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt”, Alcaraz nói, “Cảm giác hơi khác so với những năm trước, nhưng tôi đã có một vài buổi tập luyện tốt. Tôi đã trở lại và sẵn sàng, vì vậy mọi thứ đều tốt, tôi thật sự hào hứng để bắt đầu”.

Đ.Hg.