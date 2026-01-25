Australian Open 2026: Learner Tien trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào tứ kết kể từ năm 2015

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt vượt qua sự cố chảy máu mũi trong ván đầu tiên để đánh bại Daniil Medvedev với điểm số 6-4, 6-0, 6-3 tại Australian Open 2026 và lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào tứ kết kỳ giải Grand Slam.

Tien làm nên lịch sử ở Australian Open 2026

Chiến thắng áp đảo của tay vợt 20 tuổi trước đối thủ người Nga hoàn toàn trái ngược với trận đấu 5 ván kịch tính kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ ở vòng 2 tại Melbourne Park năm ngoái, khi Tien kết thúc trận đấu chỉ trong 1 giờ 42 phút trên sân Margaret Court Arena.

Kịch tính đã xảy ra ngay từ đầu, khi Tien phải xin tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế chỉ sau 10 phút ở trận đấu vòng 4 vì bị đau mũi, nhưng điều đó không làm giảm đi sự áp đảo của anh trên sân. Tien khiến cho Medvedev hoàn toàn bối rối trong nhiều pha bóng.

Medveda cũng từng nói rằng anh không thích đối đầu với Tien sau loạt 3 trận đấu kéo dài đến ván quyết định năm ngoái và tay vợt quê ở Irvine (California) đã chứng minh điều đó là đúng với màn trình diễn xuất sắc bao gồm cả 33 cú đánh thắng điểm trực tiếp!

Chiến thắng này giúp Tien trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt vào đến tứ kết ở giải Úc mở rộng kể từ thời Nick Kyrgios năm 2015 và anh sẽ gặp hạt giống số 3 là Alexander Zverev ở vòng tiếp theo. Zverev đã đánh bại Francisco Cerundolo với điểm số 3 ván là 6-2 6-4 6-4.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Thật đặc biệt khi làm được điều này, đặc biệt là ở đây, nơi mà việc trở lại thi đấu mỗi năm luôn rất đặc biệt đối với tôi. Đây là mục tiêu lớn của tôi ở trong năm nay và tôi vô cùng hạnh phúc... mỗi năm đều thật đặc biệt khi được trở lại và thi đấu trước một đám đông cuồng nhiệt và đầy nhiệt huyết như thế này”, Tien hạnh phúc nói.

Sau khi khởi đầu nhanh chóng - bằng cách bẻ giao bóng của Medvedev ngay ở game đầu tiên và củng cố lợi thế trước khi bị chảy máu mũi, Tien không hề có dấu hiệu chậm chân lại, ngay cả sau thời gian 8 phút đồng hồ anh được nhân viên ý tế vào sân và tiến hành điều trị.

Anh đã thi đấu ngang ngửa với đối thủ người Nga, người vốn luôn gặp khó khăn khi đối đầu với các tay vợt thuận tay trái tại các giải Grand Slam. Tay vợt người Mỹ bình tĩnh giữ giao bóng và giành chiến thắng ván đầu tiên với một cú thuận tay đẹp mắt dọc theo đường biên khiến Medvedev tự lẩm bẩm một mình trong thời gian ngồi ghế.

Dù Medvedev tự nhủ điều gì, điều đó cũng chẳng giúp cải thiện cơ hội của anh khi Tien củng cố lợi thế với cú bẻ giao bóng kép để dẫn trước 4-0 trong ván 2. Medvedev tức giận hạch hỏi BHL của mình (như bình thường vẫn vậy) rằng anh làm gì để ngăn chặn sự sa sút.

Medvedev không hề có câu trả lời, khi mà Tien bao quát khắp sân để tung ra những cú đánh thắng điểm, đồng thời Tien cũng tỏ ra rất quyết đoán trên lưới khi Medvedev cố gắng thực hiện lối chơi giao bóng và lên lưới, qua đó vượt lên dẫn trước với điểm số áp đảo là 5-0.

Thế rồi, Tien dẫn trước 2 set với một cú đánh trái tay đẹp mắt khác sau khi thực hiện những cú đánh tính toán để dụ Medvedev lên lưới, và khiến tay vợt người Nga thua “cú bagel” đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu Grand Slam. Một kết quả thảm hại với tay vợt người Nga.

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở ván thứ 3, khi Tien sử dụng cú bỏ nhỏ rất hiệu quả để dẫn trước 3-0 chỉ trong 11 phút, trong khi Medvedev không tìm được cách nào vượt qua tay vợt người Mỹ, người đã dễ dàng bao quát toàn bộ chiều dài và chiều rộng của mặt sân.

Medvedev cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu của mình khi anh có được điểm break đầu tiên và tận dụng thành công để rút ngắn điểm số xuống chỉ còn 2-4, trong khi những lỗi đánh bóng hỏng bắt đầu xuất hiện ở Tien. Tuy nhiên, anh giữ vững tinh thần để loại tay vợt đã 3 lần vào chung kết. Đây cũng là thất bại đầu tay của Medvedev trong mùa này.

Trong một kết quả đáng chú ý khác ở giải đơn nam, Carlos Alcaraz đã phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất khi đối đầu Tommy Paul. Anh đã thắng Hạt giống số 19 với điểm số là 7-6 (8-6), 6-4, 7-5 để nâng tỷ số ván thắng lên 12-0 tại Australian Open 2026.

“Tôi nghĩ anh ấy khởi đầu khá mạnh. Trong game đầu tiên, khi giao bóng, tôi nghĩ mình chơi tốt, nhưng anh ấy tung ra những cú đánh rất mạnh, rất thẳng, và điều đó hơi khó khăn đối với tôi”, Alcaraz nói trong cuộc phỏng vấn nhanh diễn ra ngay trên sân.

“Nhưng tôi đã luôn giữ vững thế trận và tôi biết mình sẽ có cơ hội, và tôi đã cố gắng tận dụng chúng. Tôi nghĩ mình đã làm được. Nhìn chung, tôi nghĩ đây là một trận đấu trình độ rất cao đến từ cả 2 phía, nhưng tôi thực sự rất vui vì đã giành chiến thắng 3 ván trắng”.

Ở giải đơn nữ, Elina Svitolina gây bất ngờ khi loại “Tiểu mỹ nhân người Nga” Mirra Andreeva với chiến thắng có điểm số áp đảo 6-2, 6-4. “Thật không thể tin được. Tôi rất, rất hài lòng với màn trình diễn tối nay, và tôi phải thực sự chiến đấu đến điểm cuối cùng. Đó là một trận đấu vô cùng căng thẳng, và tôi rất vui vì mình đã thể hiện được bản thân”, Svitolina chia sẻ.

Đ.Hg.