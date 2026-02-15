WTA Qatar Open 2026: Karoline Muchova giành danh hiệu đầu tiên kể từ 2019

Lần đầu tiên kể từ 2019, tay vợt nữ người CH Czech - cô Karolina Muchova tìm lại cảm giác vô địch WTA Tour, khi đánh bại Victoria Mboko 6-4, 7-5 sau 1 giờ 34 phút để giành chức vô địch Qatar Open. Đây là danh hiệu thứ 2 ở trong sự nghiệp và là danh hiệu WTA 1.000 đầu tiên của cô.

Muchova tìm lại cảm giác nâng cúp

“Đã khá lâu rồi tôi chưa giành được ngôi vô địch nào”, Muchova nói ở trong lễ trao cúp, “Vì vậy, thật là tuyệt vời khi có lại cảm giác đó. Được gợi nhớ lại cảm giác chiến thắng ở Doha này, thật tuyệt diệu”, Muchova xúc động cho biết - khi có cơ hội hưởng thụ lại hương vị của chiến thắng ngọt ngào!

Đối với tay vợt 29 tuổi, chiến thắng này đã đến sau một thời gian quá dài chờ đợi, với gần 7 năm đã trôi qua rồi. Danh hiệu đầu tiên ở trong sự nghiệp của Muchova là tại Seoul (giải Korea Open) hồi năm 2019, khi cô đánh bại Magda Linette của Ba Lan với 2 ván trắng 6-1. Sau đó, dịch Covid-19 ập đến...

Trong lịch sử của WTA Tour, cũng chỉ có 2 tay vợt có khoảng thời gian chờ đợi lâu hơn - giữa danh hiệu đầu tiên, và thứ 2: Sorana Cirstea (13 năm trời) và Viktorija Golubic (8 năm). Trong lúc đó, Muchova thua cả 4 trận chung kết, đều trước những đối thủ mạnh là Iga Swiatek, Coco Gauff, Zheng Qinwen.

Kể từ khi hệ giải WTA 1.000 được giới thiệu vào năm 2009, thì chỉ có 3 tay vợt thắng nhiều trận đấu hơn Muchova (57) trước khi giành được danh hiệu WTA 1000 đầu tiên: Maria Sakkari (65) - người mà cô mới vừa đánh bại ở bán kết, Carla Suarez Navarro (64) và Madison Keys (62 trận thắng).

Để cuối cùng vượt qua được rào cản ngăn trở suốt 7 năm trời qua, cô đã phải chiến đấu với một Mboko đầy khát vọng, người đang tìm kiếm danh hiệu WTA 1.000 thứ 2 dù là mới chỉ ở độ tuổi 19. Hai tay vợt hòa nhau trong 6 game đầu tiên trước khi Muchova lật ngược tình thế, giành break dẫn 4-3.

Sau khi củng cố thế trận, cô có cơ hội giành set-point khi Mboko cầm giao bóng, nhưng tay vợt người Canada đã hóa giải thành công. Tuy nhiên, niềm vui quá ngắn ngủi với Mboko, khi Muchova giao bóng giành quyền kiểm soát ván đấu này ở game tiếp theo. Muchova thắng ván mở màn và lên tinh thần.

Muchova tiếp tục tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu ván 2, và có 3 cơ hội giành break-point lúc điểm số là 2-2. Mboko hóa giải chúng một cách dứt khoát bằng một cú đánh trái tay ghi điểm, một cú smash và một cú ace. Vài điểm sau đó, cô tung ra cú ace thứ 4, giữ game giao bóng và dẫn 3-2.

Cô vẫn tiếp tục duy trì phong độ, giành break-point trước Muchova để dẫn 4-2, nhưng đà thắng không kéo dài. Muchova lập tức giành lại break và giữ game giao bóng trắng để san bằng 4-4, tạo nên khoảnh khắc quyết định trận đấu: 1 break point dẫn 6-5, cho cô cơ hội giao bóng giành chức vô địch. Và cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời”, Muchova nói tiếp tục, “Tôi đang cố gắng tận hưởng nó, bởi vì trong quần vợt mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi nghĩ là đôi khi chúng ta quên dừng lại để rồi suy ngẫm về những tuần thi đấu tốt, hoặc những chiến thắng nhỏ, hoặc những chiến thắng lớn lao!”.

“Giải đấu tiếp theo của tôi bắt đầu vào ngày mai, vì vậy mọi thứ thực sự là khó khăn. Nhưng tôi muốn dừng lại một chút, tận hưởng nó với đội của mình, và chỉ cần đi đâu đó với họ tối nay, có một khoảng thời gian vui vẻ - và có lẽ suy ngẫm thêm một chút”, Muchova chia sẻ về “cách cô ăn mừng chiến thắng”.

“Chúng tôi đã nói với cả đội rằng là sau khi kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ đi ăn hamburger cùng nhau, vì vậy tôi đang rất đói, cô nói thêm với một tiếng cười lạc quan khiến người ta hy vọng, cô sẽ không mất đến 7 năm giành danh hiệu thứ 3. “Tôi rất mong được đi cùng họ, ăn hamburger và ăn mừng một chút”.

Đ.Hg.