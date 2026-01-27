Australian Open 2026: Elina Svitolina quật ngã Coco Gauff, hiên ngang tiến vào bán kết

“Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina gây sốc khi đánh bại Hạt giống số 3 người Mỹ, Coco Gauff, để tiến thẳng vào bán kết Australian Open 2026 đối đầu với Aryna Sabalenka, qua đó tiến gần hơn bao giờ hết tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Svitolina đang chơi thăng hoa

*Coco Gauff "điên cuồng" đập vợt trong đường hầm

*Carlos Alcaraz lần đầu vào bán kết

Hạt giống số 12 người Ukraine đã nuôi dưỡng giấc mơ vô địch bằng một chiến thắng hủy diệt 6-1, 6-2 chỉ trong vỏn vẹn 59 phút thi đấu dưới mái che của sân Rod Laver Arena, trong bối cảnh những cú giao bóng của Gauff hoàn toàn sụp đổ bất ngờ.

Phần thưởng cho chiến thắng đáng nhớ của Svitolina sẽ là cuộc chạm trán với Tay vợt số 1 thế giới đầy uy nghi - cô Sabalenka, người vừa vượt qua tay vợt trẻ người Mỹ gốc Serbia và Croatia - cô Iva Jovic với chỉ vỏn vẹn 3 game đấu thất bại.

Ở tuổi 31, và hơn tuổi Gauff tròn một thập kỷ, Cựu số 3 thế giới có quê ở thành phố biển Odesa hiện đang chơi trận tứ kết Grand Slam thứ 14 trong đời. Trước đây, cô mới chỉ 3 lần vào đến bán kết và chưa bao giờ làm được điều đó tại Úc mở rộng.

“Tôi vô cùng hài lòng với giải đấu cho đến lúc này”, Svitolina chia sẻ sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp (tính cả chức vô địch tại Auckland đầu tháng này). Việc lọt vào bán kết sẽ đưa cô trở lại Tốp 10 thế giới, “Trở lại Tốp 10 sau khi nghỉ thai sản luôn là giấc mơ và mục tiêu lớn nhất của tôi. Nó có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi”.

Trong khi đó, vũ khí giao bóng đã hoàn toàn phản bội tay vợt từng 2 lần giành Grand Slam. Cô bị bẻ giao bóng 4 lần trong ván 1 và 2 lần ở trong ván 2, tham vọng vô địch tan thành mây khói. Gauff chỉ thắng được 41% điểm giao bóng 1 và mắc tới 19 lỗi tự đánh hỏng.

Dưới sự chứng kiến của anh chồng Gael Monfils trên khán đài, Svitolina đã tận dụng triệt để sự lúng túng của đối thủ. Gauff tỏ ra rõ ràng bị mất bình tĩnh, cô thậm chí yêu cầu nhặt bóng đem đi căng lại dây cho 3 cây vợt của mình và rời sân để nghỉ sau “thảm họa” ván 1. Mọi nỗ lực đều vô vọng khi cô tiếp tục bị bẻ giao bóng ngay đầu đầu ván 2.

Đây là lần đầu tiên Svitolina lọt vào nhóm 4 tay vợt mạnh nhất tại giải đấu ở Melbourne Park sau khi từng dừng bước ở tứ kết trong các năm 2018, 2019 và 2025. Svitolina đang chơi một giải đấu hay nhất sự nghiệp và hy vọng là cô sẽ tiếp tục thành công.

Ở phía ngược lại, Gauff đã có những hành xử không mấy hay ho khi cô “điên cuồng” đập vợt ở trong đường hầm ngay sau thất bại nặng nề trước Svitolina. Khoảnh khắc xấu xí này đã được máy quay trong đường hầm của SVĐ bắt lại từng khoảnh khắc một...

Khoảnh khắc Gauff đập vợt

Nhưng Gauff cho biết, đó là cách cô giải toả cảm xúc: “Tôi nghĩ tôi hiểu rõ bản thân và không muốn trút giận lên đội ngũ của mình. Họ là những người tốt, họ không đáng phải chịu điều đó, và tôi biết bản thân tôi vốn là người rất dễ xúc động”.

“Vì vậy, tôi chỉ dành 1 phút để đi ra ngoài và làm việc đó. Tôi không nghĩ đó là điều xấu. Tôi cố gắng không làm vậy trên sân trước mặt trẻ em và những người xung quanh, nhưng tôi biết mình cần phải giải phóng cảm xúc đó. Nếu không, tôi sẽ trở nên gắt gỏng với những người bên cạnh mình. Và tôi chỉ cần tống khứ sự bực bội ra ngoài thôi".

“Tôi đã cố đi đến nơi mà tôi nghĩ là không có camera vì tôi không hẳn là thích bẻ gãy vợt, nhưng tôi đã thua với tỷ số 1-6 và 2-6 cơ mà. Tôi từng đập gãy một cây vợt ở tứ kết hoặc vòng 16 đội tại Roland Garros, và tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ làm thế trên sân nữa vì tôi cảm thấy đó không phải là một hình ảnh đẹp đẽ”.

“Tôi đã cố tìm nơi nào đó mà họ sẽ không phát sóng, nhưng rõ ràng là họ lại đã làm. Có lẽ cần phải có một vài cuộc trao đổi về việc này, bởi vì tôi cảm thấy ở giải đấu này, nơi riêng tư duy nhất mà chúng tôi có là phòng thay đồ”, Gauff trần tình.

Ở giải đơn nam, Carlos Alcaraz lần đầu tiên giành vé bán kết Australian Open khi thắng đối thủ chủ nhà là Alex de Minaur chỉ sau 3 ván đấu với điểm số 7-5, 6-2 và 6-1. Với kết quả này, Tay vợt số 1 thế giới sẽ đối đầu Alexander Zverev, người loại Learner Tien sau 4 ván đấu.

Alcaraz vào bán kết

“Tôi thực sự hạnh phúc với cách mình thi đấu ở trong mỗi trận đấu, đẳng cấp của tôi đang tăng tiến qua từng vòng”, anh chia sẻ, như là một lời cảnh báo gửi tới các đối thủ của mình, Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, trình diễn lối chơi tuyệt vời mà bản thân cảm thấy rất tự hào”.

Đ.Hg.