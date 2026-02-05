Arthur Fils quay trở lại, “như thể chưa từng rời đi”

Từ khi bị chấn thương gãy xương lưng và buộc phải tạm nghỉ vào tháng 8 năm ngoái, Arthur Fils trở thành khán giả bất đắc dĩ của môn thể thao mà anh từng được định sẵn để dẫn dắt. Nhưng tại giải Open Sud de France 2026, cựu tay vợt số 14 thế giới đã phá tan mọi ý niệm đó…

Fils quay trở lại ngoạn mục

Sáu tháng là một khoảng thời gian dài như vô tận trong làng quần vợt chuyên nghiệp. Nhưng rồi, Fils đã quay trở lại, xóa tan mọi nghi ngờ về sự “mất phong độ” với chiến thắng ấn tượng có điểm số 7-6 (9-7), 6-7 (4-7), 6-2 trước Valentin Royer ở giải đấu tại Montpellier.

Tay vợt trẻ mới 21 tuổi người Pháp trông như đã lột xác hoàn toàn về thể chất và vững vàng cả về tinh thần. Đối với một người chưa hề thi đấu kể từ mùa hè năm ngoái thì, cường độ tập luyện và thể hiện tuyệt vời ở màn quay trở lại của anh thật sự là đáng kinh ngạc.

Fils: “Mọi người không nhận ra”

“Đây chắc chắn là một quá trình dài hơi, không chỉ riêng của tôi mà cả đội của tôi. Mọi người đều đã rất nỗ lực. Từ chuyên viên vật lý trị liệu đến HLV thể lực, rồi từ HLV thể lực đến HLV chuyên môn… và có cả cha tôi nữa - ngài Philippe, người cũng đã làm một công việc rất, rất lớn đằng sau tất cả những điều đó”.

“Cuối cùng, đã có rất nhiều, rất là nhiều công việc. Mọi người không nhất thiết biết hết đâu, họ cũng không thể nhận ra điều đó; họ chỉ thấy những gì diễn ra trên sân khi chúng tôi giành được chiến thắng hoặc là để thua”, Fils giải thích nỗ lực thầm lặng của anh và đội.

Ván thứ 3 là ván quyết định. Với những cú giao bóng chính xác và những pha di chuyển uyển chuyển, trái ngược với sự vắng mặt lâu ngày, Fils trông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Ứng cử viên vô địch hàng đầu. Anh thừa nhận, thậm chí mình còn hơi ngạc nhiên trước sự kiên cường của chính bản thân...

“Đặc biệt khi nhìn vào cuối ván 2, lúc đó tôi bắt đầu gặp chút khó khăn. Nhưng tôi tự nhủ, dù sao thì cũng tốt rồi; mình đã ở đây, mình đang ở ván 3 với một đối thủ giỏi. Trong trận đấu trở lại của mình - và tôi đã không thi đấu trong 7 tháng - thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó tốt, có nghĩa là tôi đang chơi tốt.

“Để rồi tôi thả lỏng hơn một chút. Tôi biết cách chơi quần vợt kia mà. Tôi biết mình có thể duy trì phong độ đó trong 4, 5, 6, hay thậm chí là 7 ván đấu… Thế nên vâng, tôi biết mình sẽ trụ vững. Còn tôi không biết đối thủ sẽ trụ được bao lâu”, Fils nói khá là cường điệu.

Royer cũng cảm thấy ấn tượng

Đối với Royer, thất bại này mang nỗi đau cá nhân. Mặc dù sinh tại Neuilly, và được nhận nuôi, Royer đã trở thành “người Montpellier thực thụ” trong suốt 3 năm trời, tập luyện tại Học viện địa phương và tự cảm thấy mình là một phần của thành phố Montpellier của nước Pháp...

Thi đấu trước đám đông khán giả nhà, tay vợt hạng 56 thế giới - người đã gây khó khăn cho Taylor Fritz trong một trận đấu đậm chất thể lực hồi đầu tháng trước tại Melbourne Park - suýt chút nữa làm nên bất ngờ trước đối thủ đồng hương được đánh giá cao hơn.

Royer giao bóng để mà giành quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên ở điểm số 5-3, nhưng lại cảm thấy áp lực của thời khắc quyết định. Anh đã thẳng thắn thừa nhận rào cản - về mặt tâm lý: “Cổ tay tôi bị căng cứng. Tôi mắc khá nhiều lỗi đánh trái tay, đặc biệt là đánh vào lưới”.

“Ở trong ván 2, tôi đánh bóng tốt, làm chủ trận đấu. Tôi chơi tấn công, tôi chủ động tấn công. Nhưng trong ván 3, Arthur đã chơi đánh lừa tâm lý tôi. Anh ấy giả vờ đánh trả, rất chủ động. Tôi không nghĩ anh ấy lại có thể chơi tốt đến vậy sau 6 tháng vì anh ấy chơi như thể chưa từng rời xa sân đấu”.

Sự ngạc nhiên của Royer trước sự tươi tỉnh về tinh thần của Fils cũng là cảm nhận chung của khán giả: “Tôi nghĩ anh ấy có thể sẽ sa sút tinh thần một chút. Tôi đã bám sát anh ấy, ngay cả trong ván 3, cố gắng tạo ra một cuộc giằng co và có thể giành lợi thế, nhưng anh ấy đã không gục ngã!”.

“Điều đó là một bài học cho tôi bởi vì nếu tôi từng bị chấn thương trước đây, khi trở lại thi đấu, tôi sẽ cần thêm một vài trận để lấy lại nhịp điệu. Thật đáng khen cho anh ấy. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời”, Royer thật sự ngợi khen Fils, người vừa mới đánh bại anh.

Sự tái xinh

Đối với Fils, đêm rồi là một sự tái sinh. Khi anh kết thúc trận đấu với cú break kép trong ván 3, thông điệp gửi đến ATP Tour không thể phủ nhận: Quá trình hồi phục đã kết thúc.

Trước khi rời khỏi phòng họp báo, anh đã nói một cách thật đơn giản: “Tôi sẽ không dừng lại ở 1 chiến thắng. Tôi chưa bao giờ dừng lại ở 1 chiến thắng, vì vậy điều đó sẽ không thay đổi".

Đ.Hg.